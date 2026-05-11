Πρόβλεψη Λε Πα για Akyla: «Θα βγει πρώτος στη Eurovision – Του κάνω πρόταση από τώρα για τον χειμώνα»

Σίγουρος για την πρωτιά του Akyla στην Eurovision 2026 εμφανίστηκε ο Λευτέρης Πανταζής και μάλιστα έχει έτοιμη και επαγγελματική πρόταση για τον καλλιτέχνη για τον ερχόμενο χειμώνα.

Σχολάζοντας την παρουσία του Akyla με το «Ferto» στη Eurovision, ο Λευτέρης Πανταζής είπε, μιλώντας στο Happy Day: «Θα βγει πρώτος παιδιά. Το είπα. Και χειμώνα θα είμαστε και μαζί. Πρόταση από τώρα του κάνω».

Ο Akylas βρίσκεται ήδη στη Βιέννη και την Τρίτη 12/05 εμφανίζεται στον α΄ ημιτελικό της Eurovision στη σκηνή του Stadthalle.

Όσον αφορά στη δική του συμμετοχή στην παράσταση «Βάκχες» της Λένας Κιτσοπούλου, ο τραγουδιστής διευκρίνισε πως δεν γνωρίζει ακόμη τι θα του ζητηθεί να κάνει: «Είχα μία πρόταση από τη Λένα Κιτσοπούλου, αυτή τη μεγάλη σκηνοθέτρια. Τη δέχτηκα και τώρα περιμένω να μου πει τι ακριβώς θα κάνω. Δεν ξέρω, αυτή το ετοιμάζει και θα μου κάνει την πρόταση ολοκληρωμένη. Νομίζω ότι αν τελικά γίνει θα είναι πάρα πολύ καλό», εξήγησε.

