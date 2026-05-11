Η Ντούα Λίπα μηνύει τη Samsung για 15 εκατ. δολάρια επειδή έκανε παράνομη χρήση της εικόνας της

Η Ντούα Λίπα μηνύει την νοτιοκορεατική εταιρεία τεχνολογίας Samsung σε αμερικανικό δικαστήριο για χρήση εικόνας της χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Η αγωγή αφορά τη χρήση φωτογραφίας της Βρετανίδας τραγουδίστριας σε χάρτινες συσκευασίες για τηλεοράσεις Samsung που πωλούνται σε όλες τις ΗΠΑ, σύμφωνα με νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν την Παρασκευή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνια.

Η Λίπα, 30 ετών, έχει γίνει παγκόσμια σταρ τα τελευταία χρόνια, με επιτυχίες όπως οι «Don’t Start Now», «Levitating» και «Physical», και έχει υπογράψει μια σειρά εμπορικών συμφωνιών με μάρκες όπως οι Puma, Yves Saint Laurent και Versace.

Η αγωγή ανέφερε ότι η βραβευμένη με Grammy σταρ δεν σύναψε συμφωνία με τη Samsung για να επιτρέψει στην εταιρεία να χρησιμοποιήσει την εικόνα της, αλλά ότι τα τηλεοπτικά κουτιά υποδήλωναν ότι το είχε κάνει και επέτρεψαν στην εταιρεία να «επωφεληθεί εκμεταλλευόμενη την υπονοούμενη (ψευδή) σχέση με την κα Λίπα ως χορηγό των τηλεοράσεων μαζικής κυκλοφορίας της Samsung».

«Η κα Λίπα εγείρει την παρούσα αγωγή κατά της Samsung για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραβίαση εμπορικού σήματος και παραβίαση του δικαιώματός της στη δημοσιότητα, προκειμένου να λάβει αποζημίωση για τη μαζική, συνεχιζόμενη, μη εξουσιοδοτημένη εμπορική εκμετάλλευση της πολύτιμης εικόνας και ομοιότητάς της από τη Samsung σε κουτιά τηλεοράσεων από χαρτόνι», αναφέρει το νομικό έγγραφο.

«Η κα Λίπα κατέχει εξαιρετικά πολύτιμα δικαιώματα πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και δημοσιότητας στο όνομά της και την εικόνα της, συμπεριλαμβανομένης της εικόνας που εκμεταλλεύτηκε η Samsung χωρίς άδεια», προσθέτει.

Σύμφωνα με την αγωγή, οι δικηγόροι της Λίπα ισχυρίζονται: «Η Samsung αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις “επαναλαμβανόμενες απαιτήσεις” της κας Λίπα να σταματήσει και να μην χρησιμοποιεί την εικόνα της στα κουτιά.

Η τραγουδίστρια ζητά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση.

Τη Δευτέρα, ένας εκπρόσωπος της Samsung δήλωσε στο CNN ότι «δεδομένων των συνεχιζόμενων νομικών διαδικασιών, δεν είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε αυτή τη στιγμή».

