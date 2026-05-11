Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου (Video)

Ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου ασκήθηκε στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σχετικά με όσα είχε πει στη συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Το ρεπορτάζ για την υπόθεση έδωσε ο Ιάσονας Τσόλης στον αέρα της εκπομπής “Buongiorno”, ο Ιάσονας Τσόλης, υπογραμμίζοντας ότι οι δυο πρώην συνεργάτιδες και φίλες θα λύσουν τις διαφορές τους στις δικαστικές αίθουσες.

«Η Έλενα Χριστοπούλου είχε υποβάλει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση για όλα αυτά που ακούστηκαν στη συνέντευξη. Πριν από λίγες μέρες, ο πταισματοδίκης που είχε αναλάβει να ερευνήσει την υπόθεση, άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση θα οδηγηθεί στο δικαστήριο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Αναλυτικότερα, μετά τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και όσα είχαν ειπωθεί εκεί, η Έλενα Χριστοπούλου προχώρησε στην υποβολή μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση, εκτιμώντας πως οι αναφορές που έγιναν για το πρόσωπό της ήταν αναληθείς και προσβλητικές.

Όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, η υπόθεση ανατέθηκε αρχικά σε πταισματοδίκη και ακολούθησε προκαταρκτική εξέταση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που είχε κυκλοφορήσει το προηγούμενο διάστημα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτη τέλεσης του αδικήματος. Όπως προβλέπεται στη διαδικασία, έλαβε αντίγραφα της δικογραφίας και, μέσω των δικηγόρων της, κατέθεσε υπόμνημα με τις θέσεις και τις εξηγήσεις της.

Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας αξιολόγησε το σύνολο της δικογραφίας, προκειμένου να αποφασίσει εάν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης ή εάν η υπόθεση πρέπει να τεθεί στο αρχείο.

Η τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση είναι πως ο εισαγγελέας αποφάσισε να ασκήσει ποινική δίωξη εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης. Η υπόθεση αναμένεται, πλέον, να παραπεμφθεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

