search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 15:11
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.05.2026 12:50

Πόθεν έσχες: Ο Σαράκης επένδυσε σε ακίνητα τα χρήματα που πήρε ως δικηγόρος στην υπόθεση Novartis

11.05.2026 12:50
sarakis_0702_1460-820_new

Ο Παύλος Σαράκης επένδυσε… σοφά τα χρήματα που έβγαλε ως δικηγόρος προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση Novartis.

Ο πρώην βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και πλέον ανεξάρτητος, στο πόθεν έσχες του 2023 είχε δηλώσει εισοδήματα 18.442.402 ευρώ, αναδεικνύοντάς τον στον… πλουσιότερο βουλευτή.

Στο πόθεν έσχες του 2024, φαίνεται πως έχει δημιουργήσει εταιρεία (MEL SYL Επενδύσεις Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.) με αρχικό κεφάλαιο εισφοράς 6.000.000 ευρώ το οποίο, ανέβηκε στη πορεία στα 10 εκατ. ευρώ.

Επίσης, τα εισοδήματα του ανεξάρτητου βουλευτή για το 2024 ανήλθαν σε 697.125 ευρώ. Παράλληλα, έχει ανοίξει θυρίδα στην Ελβετία, ενώ σε τράπεζα της χώρας της κεντρικής Ευρώπης, έχει αποταμιεύσει 6,13 εκατ. δολάρια.

Το πόθεν έσχες του Παύλου Σαράκη:

sarakis-pothen-2024Λήψη

Διαβάστε επίσης:

Πόθεν Έσχες: Η… αδυναμία Παπασταύρου – Τσάφου σε μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία

Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνουν οι πολιτικοί αρχηγοί

Πόθεν Έσχες Στέφανου Κασσελάκη: Πούλησε μετοχές 3,9 εκατ. δολαρίων, έχει δάνεια 1,6 εκατ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi-irini-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η Ζέτα Μακρυπούλια στον θίασο της «Ειρήνης» σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

KALAMATA_UNSPLASH
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεσσηνία: «Πράσινο φως» για 5 εκατομμύρια ευρώ μέσω LEADER – Εντός Ιουνίου οι ιδιωτικές επενδύσεις

mari_iliadi_knock
ADVERTORIAL

«Η Πύλη των Χρωμάτων»: Η εικαστικός Mari Iliadi παρουσιάζει τη νέα της ατομική έκθεση, στο Knack Studio

karamanlis-23234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρινάκης για Καραμανλή: Ο καθένας κάνει τις επιλογές του

EUROVISION AUSTRIA
MEDIA

Eurovision 2026: Ιρλανδία, Ισπανία και Σλοβενία δεν μεταδίδουν την διοργάνωση λόγω Ισραήλ – Η Σλοβενία θα δείξει πρόγραμμα για την Παλαιστίνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

dimitriadis grigoris xadelfos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

dendias pappas xouliarakis dimitriadis xadelfos
ΚΑΛΧΑΣ

Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

plakias-eksot
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νίκος Πλακιάς απόλαυσε τους Metallica επί σκηνής (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 15:10
parastasi-irini-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η Ζέτα Μακρυπούλια στον θίασο της «Ειρήνης» σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

KALAMATA_UNSPLASH
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεσσηνία: «Πράσινο φως» για 5 εκατομμύρια ευρώ μέσω LEADER – Εντός Ιουνίου οι ιδιωτικές επενδύσεις

mari_iliadi_knock
ADVERTORIAL

«Η Πύλη των Χρωμάτων»: Η εικαστικός Mari Iliadi παρουσιάζει τη νέα της ατομική έκθεση, στο Knack Studio

1 / 3