Ο Παύλος Σαράκης επένδυσε… σοφά τα χρήματα που έβγαλε ως δικηγόρος προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση Novartis.

Ο πρώην βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και πλέον ανεξάρτητος, στο πόθεν έσχες του 2023 είχε δηλώσει εισοδήματα 18.442.402 ευρώ, αναδεικνύοντάς τον στον… πλουσιότερο βουλευτή.

Στο πόθεν έσχες του 2024, φαίνεται πως έχει δημιουργήσει εταιρεία (MEL SYL Επενδύσεις Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.) με αρχικό κεφάλαιο εισφοράς 6.000.000 ευρώ το οποίο, ανέβηκε στη πορεία στα 10 εκατ. ευρώ.

Επίσης, τα εισοδήματα του ανεξάρτητου βουλευτή για το 2024 ανήλθαν σε 697.125 ευρώ. Παράλληλα, έχει ανοίξει θυρίδα στην Ελβετία, ενώ σε τράπεζα της χώρας της κεντρικής Ευρώπης, έχει αποταμιεύσει 6,13 εκατ. δολάρια.

Το πόθεν έσχες του Παύλου Σαράκη:

