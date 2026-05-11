Πόθεν Έσχες: Η… αδυναμία Παπασταύρου – Τσάφου σε μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία

Σημαντικά ποσά σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα εμφανίζονται να έχουν επενδύσει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος.

Συγκεκριμένα, στο Πόθεν Έσχες του ο Σ. Παπασταύρου εμφανίζεται να διαθέτει μετοχές και repos ύψους 410.000 ευρώ και καταθέσεις ύψους περίπου 940.000 ευρώ αποκλειστικά σε ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, δηλώνει 11 ακίνητα, δύο αυτοκίνητα (από προηγούμενη χρήση) και ένα δάνειο από φυσικό πρόσωπο, ύψους σχεδόν 533.000 ευρώ, που είναί ίδιο με πέρσι.

Όσον αφορά στον Ν. Τσάφο, εμφανίζει να διαθέτει μετοχές, ομόλογα, επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια και αμοιβαία κεφάλαια ύψους 480.000 δολαρίων και καταθέσεις σχεδόν 26.500 ευρώ και 42.000 δολαρίων (σε αμερικανικές τράπεζες).

