Ρόδος: Σύλληψη 36χρονου για βιασμό νεαρής τουρίστριας

Στη σύλληψη ενός 36χρονου Έλληνα, με την κατηγορία του βιασμού σε βάρος 21χρονης από την Αυστρία, προχώρησαν οι αρχές της Ρόδου.

Όπως κατήγγειλε η 21χρονη, η οποία μάλιστα είναι συνάδελφος του 36χρονου στην ίδια επιχείρηση, η πράξη φαίνεται να τελέσθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου, στις 04:00.

Χθες το πρωί, Κυριακή 10 Μαϊου, η νεαρή τουρίστρια προέβη σε καταγγελία σε βάρος του 36χρονου για βιασμό, με αποτέλεσμα βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας ο φερόμενος ως δράστης να εντοπιστεί και να συλληφθεί.

Σε βάρος του 36χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, με την οποία παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη.

