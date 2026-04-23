search
ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 12:29
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Φλωρεντία: Τουρίστρια σκαρφάλωσε στο Συντριβάνι του Ποσειδώνα για να πιάσει τα… γεννητικά του όργανα και προκάλεσε ζημιά 5.000 ευρώ!

Μια τουρίστρια κατηγορείται για πρόκληση σοβαρών φθορών σε ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της Φλωρεντίας, όταν ανέβηκε στο σιντριβάνι του Ποσειδώνα στην Πιάτσα ντελα Σινιορία για να αγγίξει τα…. γεννητικά του όργανα, στο πλαίσιο «προγαμιαίας φάρσας»

Η 28χρονη τουρίστρια, της οποίας η εθνικότητα δεν έχει αποκαλυφθεί έγινε αντιληπτή από την αστυνομία, η οποία επενέβη και την απομάκρυνε από το σημείο.

Όπως ανέφερε η ίδια, η «φάρσα» έγινε μετά από πρόκληση των φίλων της, οι οποίοι την… ενθάρρυναν να αγγίξει τα γεννητικά όργανα του Ποσειδώνα.

Έπειτα από αυτοψία ειδικών του δήμου, διαπιστώθηκαν φθορές στα πόδια των μαρμάρινων αλόγων της σύνθεσης, καθώς και στο διακοσμητικό ανάγλυφο από το οποίο κρατήθηκε η γυναίκα για να μην γλιστρήσει.

Οι ζημιές χαρακτηρίστηκαν «μικρές αλλά σημαντικές», με το κόστος αποκατάστασης να εκτιμάται στις 5.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η γυναίκα κατηγορείται για βανδαλισμό καλλιτεχνικού και αρχιτεκτονικού μνημείου.

Αυτό δεν είναι το πρώτο περιστατικό κατά το οποίο τουρίστες προσπαθούν να αναρριχηθούν στο μνημείο της Φλωρεντίας, προκαλώντας ζημιές ή βανδαλισμούς.

Στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2005, οι αρχές εγκατέστησαν κάμερες ασφαλείας μετά την αναρρίχηση ενός επισκέπτη στο σιντριβάνι του Ποσειδώνα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το σπάσιμο του χεριού του αγάλματος και τη ζημιά στο άρμα. Το 2023, Γερμανός τουρίστας προκάλεσε σημαντική ζημιά προσπαθώντας να αναρριχηθεί στο άγαλμα για να βγάλει μια σέλφι.

Παρά την αυστηροποίηση των ελέγχων, τα περιστατικά αυτά συνεχίζονται σχεδόν κάθε καλοκαίρι.

Το μνημείο, έργο του γλύπτη Bartolomeo Ammannati, δημιουργήθηκε το 1559 κατόπιν παραγγελίας του Cosimo I de’ Medici για να τιμήσει τον γάμο του γιου του, Francesco I de’ Medici, με την Joanna of Austria. Αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης.

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3