Φλωρεντία: Τουρίστρια σκαρφάλωσε στο Συντριβάνι του Ποσειδώνα για να πιάσει τα… γεννητικά του όργανα και προκάλεσε ζημιά 5.000 ευρώ!

Μια τουρίστρια κατηγορείται για πρόκληση σοβαρών φθορών σε ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της Φλωρεντίας, όταν ανέβηκε στο σιντριβάνι του Ποσειδώνα στην Πιάτσα ντελα Σινιορία για να αγγίξει τα…. γεννητικά του όργανα, στο πλαίσιο «προγαμιαίας φάρσας»

Η 28χρονη τουρίστρια, της οποίας η εθνικότητα δεν έχει αποκαλυφθεί έγινε αντιληπτή από την αστυνομία, η οποία επενέβη και την απομάκρυνε από το σημείο.

Όπως ανέφερε η ίδια, η «φάρσα» έγινε μετά από πρόκληση των φίλων της, οι οποίοι την… ενθάρρυναν να αγγίξει τα γεννητικά όργανα του Ποσειδώνα.

Έπειτα από αυτοψία ειδικών του δήμου, διαπιστώθηκαν φθορές στα πόδια των μαρμάρινων αλόγων της σύνθεσης, καθώς και στο διακοσμητικό ανάγλυφο από το οποίο κρατήθηκε η γυναίκα για να μην γλιστρήσει.

Οι ζημιές χαρακτηρίστηκαν «μικρές αλλά σημαντικές», με το κόστος αποκατάστασης να εκτιμάται στις 5.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η γυναίκα κατηγορείται για βανδαλισμό καλλιτεχνικού και αρχιτεκτονικού μνημείου.

Αυτό δεν είναι το πρώτο περιστατικό κατά το οποίο τουρίστες προσπαθούν να αναρριχηθούν στο μνημείο της Φλωρεντίας, προκαλώντας ζημιές ή βανδαλισμούς.

Στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2005, οι αρχές εγκατέστησαν κάμερες ασφαλείας μετά την αναρρίχηση ενός επισκέπτη στο σιντριβάνι του Ποσειδώνα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το σπάσιμο του χεριού του αγάλματος και τη ζημιά στο άρμα. Το 2023, Γερμανός τουρίστας προκάλεσε σημαντική ζημιά προσπαθώντας να αναρριχηθεί στο άγαλμα για να βγάλει μια σέλφι.

Παρά την αυστηροποίηση των ελέγχων, τα περιστατικά αυτά συνεχίζονται σχεδόν κάθε καλοκαίρι.

Το μνημείο, έργο του γλύπτη Bartolomeo Ammannati, δημιουργήθηκε το 1559 κατόπιν παραγγελίας του Cosimo I de’ Medici για να τιμήσει τον γάμο του γιου του, Francesco I de’ Medici, με την Joanna of Austria. Αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης.

ΗΠΑ: Τεράστιο παρασκήνιο για την παραίτηση Φέλαν – Οι καθυστερήσεις στα σχέδια ναυπήγησης πλοίων και η σχέση με τον Τραμπ

Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ δίνει μάχη για την επιβίωσή του στην πρωθυπουργία

Δανία: Μετωπική σύγκρουση τρένων με πολλούς τραυματίες (video/photo)