Νέος πάγος Τσίπρα σε ΣΥΡΙΖΑ παρά τη στήριξη από Φάμελλο: Καμία συνεργασία με κόμματα – Μήνυμα για τα ψηφοδέλτια 

Μια μέρα μετά την συλλογική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της στήριξης στην ΕΛ.Α.Σ., από την Αμαλίας στέλνουν το μήνυμα ότι παραμένουν σταθεροί στη θέση πως δεν συνεργάζονται με κόμματα, αλλά καλούν κάθε μεμονωμένο δημοκρατικό πολίτη να συνταχθεί με το εγχείρημα της Συμπαράταξης. Με άλλα λόγια, υπενθυμίζουν προς πάσα κατεύθυνση, ότι όλοι είναι (κατά μόνας) ευπρόσδεκτοι, αλλά για ειδικές περιπτώσεις όπως τα πολιτικά πρόσωπα και δη οι βουλευτές, υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για ένταξη στην ΕΛ.Α.Σ.

Στον απόηχο της απόφασης ΣΥΡΙΖΑ, πηγές της ΕΛ.Α.Σ. υπογραμμίζουν ότι «οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε, ούτε σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες». Προσθέτουν με νόημα πως «η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άλλωστε γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα, προκειμένου να γεννηθεί αξιόπιστη και αξιόμαχη εναλλακτική στη ΝΔ».

Από εκεί και πέρα, αναφέρουν ότι η ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. «έχει αναπόφευκτα προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου».

Τονίζουν ότι η ΕΛ.Α.Σ. «δημιουργήθηκε με σκοπό την ανασύνθεση δυνάμεων και την επανίδρυση μιας ισχυρής και νικηφόρας προοδευτικής παράταξης απέναντι στη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη» και υπενθυμίζουν ότι στην ιδρυτική Διακήρυξη γίνεται λόγος για την ανάγκη «πανστρατιάς» κάθε προοδευτικού και δημοκρατικού πολίτη μέσα από τις γραμμές του νέου φορέα.

«Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, χωρίς αποκλεισμούς» αναφέρουν και υπενθυμίζουν πως η διαδικασία εγγραφής μελών είναι σε εξέλιξη. «Όποιος το επιθυμεί» λένε, «μπορεί να γίνει μέλος με ηλεκτρονική εγγραφή στο myelas.gr και να συμμετέχει ισότιμα όπως όλα τα μέλη μας στις διεργασίες της Συμπαράταξης».

Επιμένουν επίσης στο μήνυμα πως το κάλεσμα που απευθύνουν είναι «χωρίς αποκλεισμούς αλλά χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προκρατημένες θέσεις και αξιώματα. Έξω από τη βουλή, μέσα στη κοινωνία, από τη κοινωνία, για τη κοινωνία».Μήνυμα που φαίνεται πως κατευθύνεται προς ενδιαφερόμενα πολιτικά στελέχη άλλων χώρων όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και οι «ανεξάρτητοι» της Νέας Αριστεράς.

«Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις ούτε στα ψηφοδέλτια»

Την ώρα που πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναμένουν ένα νεύμα από την ΕΛ.Α.Σ. η Αμαλίας επαναλαμβάνει το μήνυμα ότι δεν υπάρχει θέση για εν ενεργεία βουλευτές, ενώ για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στα υπό κατάρτιση ψηφοδέλτια με τα οποία επίσης φαίνεται να συνδέουν το σήμα «δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις».

Ειδικότερα, πηγές της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρουν πως «τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα τους τα προσωρινά όργανα της ΕΛ.Α.Σ που θα συγκροτηθούν τον επόμενο διάστημα».

«Αυτή τη στιγμή», ξεκαθαρίζουν, «δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη». «Έχουμε επίσης καταστήσει σαφές ότι δεν θα έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσας βουλής και ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις first class για κανέναν» καταλήγουν.

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