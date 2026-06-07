Συνεχίζονται οι μετασεισμοί στην Εύβοια – Την Δευτέρα πάει κλιμάκιο για ελέγχους στα κτίρια (photos)

Δεκάδες είναι οι μετασεισμοί στην Βόρεια Εύβοια μετά από εκείνο το εφιαλτικό 4λεπτο όπου σημειώθηκαν 4 σεισμοί μεγέθους 5,2, 4,8 και 4,3 Ρίχτερ.

Οι ζημιές που έχουν σημειωθεί στις κοινότητες Προκόπιο και Δαφνούσα είναι πολλές, καθώς έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις, ενώ έχουν πέσει τοίχοι και υπάρχουν σημαντικές ρωγμές σε αρκετά κτίρια. Γι αυτό και τα σχολεία αύριο στον Δήμο Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά εξάλλου.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έχει καταγράψει μετασεισμούς άνω των 3 Ρίχτερ, με μεγαλύτερο έναν των 3,8 στις 18:58.

Κάτοικοι στους δύο οικισμούς είδαν τις περιουσίες τους να έχουν σοβαρές ζημιές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα μία κάτοικο στην Δαφνούσα, όπου έχουν πέσει μεγάλα κομμάτια από τους τοίχους στο σπίτι της.

«Ήμουν στο διπλανό χωριό γιατί και εκεί έγινε πανικός. Ήρθα κατευθείαν στο χωριό να δω τι γίνεται, μήπως έχουν γίνει ζημιές. Ο μισός τοίχος έχει φύγει, τώρα δεν είναι να κάτσεις μέσα, γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ήμουν στην καφετέρια και μόλις έγινε ο σεισμός, όλος ο κόσμος πετάχτηκε στους δρόμους. Φωνές, σειρήνες, όλα αυτά, πανικός», ανέφερε.

Στο σημείο ο Τουρνάς, την Δευτέρα στην περιοχή κλιμάκιο για ελέγχους

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς πραγματοποίησε αυτοψία στις πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρο Καμπούρη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, μετέβη στο Προκόπι και τη Δαφνούσα, όπου συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας κ. Γιώργο Κελαϊδίτη, την Αναπληρώτρια Δήμαρχο Λίμνης-Μαντουδίου κα Ευμορφία Πασχαλίδου, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου κ. Αργύρη Λιάσκο, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Δημήτρη Σκοπελίτη, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Προκοπίου κ. Απόστολο Χαλιούλα και τον Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου κ. Νίκο Σκουμπρή.

Παράλληλα, συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής και πραγματοποίησε αυτοψίες σε κατοικίες που υπέστησαν ζημιές από τη σεισμική δραστηριότητα.

Από αύριο το πρωί, δύο κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) θα διενεργούν στο Προκόπι και τη Δαφνούσα ελέγχους στις πληγείσες κατοικίες, με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης.

Οι πληγέντες θα μπορούν να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος των πρώτων βιοτικών αναγκών και του επιδόματος της οικοσυσκευής, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

«Πρώτα απ’ όλα, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τις επιστημονικές ομάδες του Εθνικού Αστεροσκοπείου και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, οι οποίες παρακολουθούν το φαινόμενο και χρειάζονται περίπου 24 ώρες ώστε να έχουμε μια πιο ασφαλή εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μέχρι τότε χρειάζεται αυτοσυγκράτηση και προσοχή. Τα σπίτια που φαίνεται ότι έχουν υποστεί ζημιές δεν θα πρέπει να κατοικηθούν σήμερα. Οι κάτοικοι θα πρέπει να βρουν εναλλακτικές λύσεις και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, σε συνεργασία με τον δήμαρχο, έχουν ήδη μεριμνήσει για τη φιλοξενία τους. Από εκεί και πέρα, τα συνεργεία της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., από αύριο το πρωί, θα ξεκινήσουν τους ελέγχους. Δύο επιτροπές θα βρίσκονται εδώ για να καταγράψουν, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τις ζημιές που έχουν προκληθεί και να δρομολογήσουν τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε πολύ σύντομα να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί να επανέλθουν στους ρυθμούς της καθημερινότητάς τους» ανέφερε ο υπουργός.

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