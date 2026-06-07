Σεισμός στην Εύβοια: Η τρομακτική στιγμή που «χτυπάνε» τα 5,2 Ρίχτερ (Video)

Βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης αποκαλύπτει τη σφοδρότητα του σεισμού που έπληξε την Κυριακή το μεσημέρι την Εύβοια, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Το συγκλονιστικό ντοκουμέντο προέρχεται από κατάστημα στα Ψαχνά και καταγράφει με σαφήνεια τον τρόμο που βίωσαν οι πολίτες κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης, η οποία άγγιξε τους 5,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Στα πλάνα, ο χώρος φαίνεται να σείεται με μεγάλη ορμή για αρκετά δευτερόλεπτα, την ώρα που ακούγονται οι κραυγές μιας γυναίκας και ένας άνδρας σπεύδει πανικόβλητος προς την εξωτερική πόρτα.

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