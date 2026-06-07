Και δεύτερος ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική, ζημιές σε σπίτια και καταστήματα, τι λένε Παπαζάχος, Γκανάς

Ιδιαίτερα αισθητοί στην Αττική έγιναν οι ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 4,8 και 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στην Εύβοια.

Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε, λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, 6 χλμ. ΝΝΔ από το Προκόπι Ευβοίας.

Είχε μέγεθος 4,8 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χλμ.

Λίγα λεπτά αργότερα, ακολούθησε και δεύτερη σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο δεύτερος σεισμός σημειώθηκε με επίκεντρο 2χλμ ανατολικά, νοτιοανατολικά από το Προκόπι Εύβοιας και με εστιακό βάθος 5χλμ.

Εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και καταστήματα

Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί και στη Μαγνησία, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στην Εύβοια.

Μιλώντας στο Ertnews, ο δήμαρχος Μαντουδίου- Λίμνης Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, είπε πως έχουν γίνει κατολισθήσεις και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία δεν υπάρχουν τραυματισμοί αλλά εκτεταμένες ζημιές.

«Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις, δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός. Οι κατολισθήσεις είναι σε δρόμους στην περιοχή Πλακιά, Δαφνούσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το οδικό δίκτυο παρουσιάζει προβλήματα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πλήρης εικόνα καθώς οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως δήλωσε στο evima.gr, ο αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, υπάρχουν ζημιές σε σπίτια, κτίρια και καταστήματα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές σε λίγη ώρα θα υπάρξει κεντρική ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ο δήμαρχος της περιοχής βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τη γραμματεία αποκατάστασης φυσικών καταστροφών της πολιτικής προστασίας

Παπαζάχος: «Οι σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία»

Οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, συνιστούν ψυχραιμία και παρακολουθούν με προσοχή το φαινόμενο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής σεισμολογίας στο ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, ανέφερε πως η σεισμική δραστηριότητα είναι συνηθισμένη στην ευρύτερη περιοχή που σημειώθηκαν οι σεισμοί.

«Οι σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία», τόνισε.

Γκανάς: «Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός»

Ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς είπε στην ΕΡΤ ότι στις 12:58 «είχαμε ασθενή σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ. Είναι ασθενής η δόνηση. Μετά από 4 λεπτά ήταν στα όρια της ισχυρής για 5,2 Ρίχτερ. Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κονδύλι, είναι ρήγμα που ξέρουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός».

«Στην περιοχή δεν έχει γίνει μεγάλος σεισμός πάνω από 6 Ρίχτερ, δίνει 5-5,5 Ρίχτερ», πρόσθεσε. «Δεν υπήρχε κάποια σεισμική ακολουθία να μας προειδοποιήσει», κατέληξε.

Ο κ. Γκανάς ζήτησε, επίσης, να ελεγχθούν οι παλαιές κυρίως οικίες στην περιοχή Προκόπι όπου εντοπίζεται το επίκεντρο των δύο σεισμών.

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