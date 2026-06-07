Γυναικοκτονία 39χρονης στην Καλαμάτα: Προκλητικός ο 41χρονος δράστης, υποστήριξε ότι εκείνη άρχισε καβγά – Τα στοιχεία που δείχνουν προμελετημένο έγκλημα

Η πολύωρη απολογία του 41χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του στα Δικαστήρια Καλαμάτας ανέδειξε σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα είχε υποστηρίξει κατά το προανακριτικό στάδιο, με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές να φαίνεται πως τον οδήγησαν σε αλλαγές της αρχικής του υπερασπιστικής γραμμής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εγκατέλειψε τον αρχικό ισχυρισμό ότι η σύζυγός του ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη με μαχαίρι. Αντίθετα, κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς μεταξύ τους (τον οποίο ξεκίνησε η σύζυγος του) , κατά τη διάρκεια του οποίου «θόλωσε» και στη συνέχεια ακολούθησε η δολοφονία.

Τα ευρήματα που αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς του

Όταν οι αστυνομικοί εισήλθαν στο διαμέρισμα το μοιραίο βράδυ, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό θέαμα. Η 39χρονη βρέθηκε νεκρή σε εμβρυακή στάση, φέροντας συνολικά 45 τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της δικογραφίας, το μαχαίρι εντοπίστηκε τοποθετημένο στο αριστερό χέρι της γυναίκας, παρότι η ίδια ήταν δεξιόχειρας, ενώ στον χώρο βρέθηκε και γάντι. Παράλληλα, εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στον γενικό διακόπτη ηλεκτροδότησης του διαμερίσματος.

Ενώ αρχικά είχε υποστηρίξει ότι η σύζυγός του είχε κατεβάσει τον γενικό διακόπτη, κατά την απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια του καβγά έπεσε το ρελέ, χωρίς να το αντιληφθούν, επικράτησε σκοτάδι και στη συνέχεια ο ίδιος το επανέφερε, γεγονός που -κατά τον ίδιο- εξηγεί την παρουσία αίματος στο συγκεκριμένο σημείο.

Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας, φαίνεται πως οδήγησαν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι ορισμένοι από τους αρχικούς ισχυρισμούς του κατηγορούμενου δεν συμβάδιζαν με τα δεδομένα που προέκυπταν από την αυτοψία και τα στοιχεία από την προανάκριση..

Ο «κοριός», οι καταγραφές και ο σκληρός δίσκος

Ιδιαίτερο βάρος στη δικογραφία φέρεται να έχει και η υπόθεση των παράνομων καταγραφών της συζύγου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος παραδέχθηκε ότι το βράδυ πριν από τη δολοφονία κατέστρεψε τη συσκευή καταγραφής ήχου («κοριό») που χρησιμοποιούσε. Η παραδοχή αρχικά για την ύπαρξη του κοριού, αλλά και για το πότε καταστράφηκε, έγινε ωστόσο αφότου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν σκληρό δίσκο με σχετικές ηχογραφήσεις, ο οποίος βρέθηκε κρυμμένος μέσα σε κούτα στο γραφείο όπου εργαζόταν ως λογιστής.

Κατά την απολογία του, ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι οι καταγραφές και η παρακολούθηση της συζύγου του δεν είχαν ως σκοπό τον έλεγχο της προσωπικής της ζωής, αλλά συνδέονταν με την προσπάθειά του να διασφαλίσει τη σχέση και την επικοινωνία με τα παιδιά του σε περίπτωση που το ζευγάρι κατέληγε σε οριστικό χωρισμό ή διαζύγιο, καθώς ισχυρίστηκε ενώπιων της ανακρίτριας ότι βρίσκονταν σε διάσταση τους τελευταίους μήνες..

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, απέδωσε στην ίδια αιτία όχι μόνο τη χρήση του συγκεκριμένου συστήματος καταγραφής, αλλά και άλλες ενέργειες παρακολούθησης της συζύγου του που φέρονται να αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, υποστηρίζοντας ότι στόχος του ήταν η συλλογή στοιχείων για ενδεχόμενη μελλοντική δικαστική διαμάχη σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών.

Ωστόσο, οι αρχές αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η συσκευή καταγραφής καταστράφηκε λίγες μόλις ώρες πριν από το έγκλημα. Το συγκεκριμένο στοιχείο, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα της δικογραφίας, φέρεται να ενισχύει την εκτίμησή τους ότι η πράξη δεν ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας έκρηξης, αλλά είχε προηγηθεί προετοιμασία.

Οι μαρτυρίες για τη σχέση του ζευγαριού

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι φέρεται να βρισκόταν σε κρίση το τελευταίο διάστημα, μέχρι και την παραμονή της δολοφονίας συνέχιζε να πραγματοποιεί κοινές οικογενειακές δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία ημέρα πριν από το έγκλημα είχαν μεταβεί όλοι μαζί για μπάνιο.

Ωστόσο, από τις καταθέσεις ανθρώπων του στενού περιβάλλοντος του ζευγαριού, αλλά και προσώπων οικείων του 41χρονου, προέκυψε πως εκείνος δεν επιθυμούσε να μπει οριστικό τέλος στη σχέση τους. Αντίθετα, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, η 39χρονη σύζυγός του ήταν εκείνη που επιθυμούσε να προχωρήσει σε χωρισμό και να δώσει τέλος στον γάμο τους.

Την ίδια στιγμή, ενώπιον της ανακρίτριας ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το ζευγάρι βρισκόταν ήδη σε διάσταση από τον περασμένο Σεπτέμβριο, παρότι συνέχιζαν να διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ανακρίτρια και εισαγγελέα να αποφασίζουν ομόφωνα την προφυλάκισή του.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, ο 41χρονος δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως το μέγεθος της πράξης του, ενώ, όπως υποστήριξε, υπήρξε δυσκολία στην επικοινωνία μαζί του ακόμη και κατά τη διάρκεια της απολογίας.

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