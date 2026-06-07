Αγία Παρασκευή: Συναγερμός στην πυροσβεστικη από φωτιά σε γκαράζ πολυκατοικιας (Video)

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής σε υπόγειο γκαράζ πολυκατοικίας στην οδό Ειρήνης, στην Αγία Παρασκευή.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 15 πυροσβέστες και έξι οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές σε οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στο υπόγειο γκαράζ, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας ή να θέσει σε κίνδυνο τους ενοίκους.

Διαβάστε επίσης:

Hells Angels: Κορυφώνεται το τριήμερο των χιλιάδων μοτοσικλετιστών στην Ηγουμενίτσα – Συλλήψεις για οπλοκατοχή

Πανελλαδικές 2026: Τελευταία ημέρα εξετάσεων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ αύριο

Κτηνωδία στη Θεσσαλονίκη: 55χρονος εγκατέλειψε 9 νεογέννητα γατάκια σε οικόπεδο – Έφαγε πρόστιμο 270.000 ευρώ

