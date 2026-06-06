Αργυρούπολη: Τυλίχθηκε στις φλόγες αυτοκίνητο – Κάτοικοι βγήκαν με πυροσβεστήρες

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα στην Αργυρούπολη, όταν ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά σε άλλα οχήματα, τα οποία δεν κινδύνευσαν.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα, στον δήμο Αργυρούπολης Αττικής. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 6, 2026

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

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