Αργυρούπολη: Τυλίχθηκε στις φλόγες αυτοκίνητο – Κάτοικοι βγήκαν με πυροσβεστήρες

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Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα στην Αργυρούπολη, όταν ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες.
Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά σε άλλα οχήματα, τα οποία δεν κινδύνευσαν.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα, στον δήμο Αργυρούπολης Αττικής. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 6, 2026
Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.
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