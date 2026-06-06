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06.06.2026 17:21

Καλαμάτα: Προφυλακιστέος ο 41χρονος γυναικοκτόνος μετά την απολογία του – Τι υποστήριξε για τις ηχογραφήσεις

06.06.2026 17:21
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Στη φυλακή οδηγείται ο 41χρονος γυναικοκτόνος της Καλαμάτας με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Ο 41χρονος, που δολοφόνησε τη σύζυγό του με 45 μαχαιριές, ενώ δίπλα κοιμόντουσαν τα δύο τους παιδιά, πέρασε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία.

Kατά την απολογία του, o καθ’ ομολογία δολοφόνος φέρεται να υποστήριξε ότι η σχέση του με την 39χρονη σύζυγό του είχε ουσιαστικά λήξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο και πως συνέχιζαν να διαμένουν στο ίδιο σπίτι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαζυγίου.

«Την ηχογραφούσα για την επιμέλεια των παιδιών»

Αναφερόμενος -σύμφωνα με την ΕΡΤ- στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, ισχυρίστηκε πως προηγήθηκε πολύωρος καβγάς μεταξύ τους, υποστηρίζοντας πως ότι υπήρξε και συμπλοκή και είπε πως «κάποια στιγμή θόλωσε».

Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε ο 41χρονος και στις ηχογραφήσεις και καταγραφές που είχαν εντοπιστεί. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αυτές διατηρούνταν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών και όχι για την παρακολούθηση της συζύγου του.

Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο συνήγορός του, Γιώργος Καμβύσης, δήλωσε ότι οι δικαστικές αρχές έχουν πλέον πλήρη εικόνα για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το αρμόδιο δικαστήριο θα λάβει τη δίκαιη απόφαση όταν η υπόθεση φτάσει στην αίθουσα του δικαστηρίου.

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