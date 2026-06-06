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06.06.2026 16:32

Θεσσαλονίκη: H στιγμή της παράσυρσης της 24χρονης από λεωφορείο (Video)

06.06.2026 16:32
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Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που αστικό λεωφορείο παρασύρει μια 24χρονη πεζή στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, σε τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (06/06). Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 06:30 στην οδό Κομνηνών, όταν η νεαρή γυναίκα επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Κάμερα ασφαλείας καταστήματος της περιοχής κατέγραψε τη στιγμή της παράσυρσης, αποτυπώνοντας το σοβαρό περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 24χρονη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Για το περιστατικό εξέδωσαν ανακοίνωση και τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Η ανακοίνωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

«Σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 06:25 , νεαρή γυναίκα παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, όταν επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα την οδό Κομνηνών, στο Ωραιόκαστρο, σε σημείο που δεν υπάρχει φωτεινός σηματοδότης και διάβαση πεζών.

Το αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ, εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή Παλαιόκαστρο – Ν.Σ.Σ., με ώρα αναχώρησης από το τέρμα Παλαιοκάστρου, τις 06:15. Λίγο πριν την άφιξη του λεωφορείου στη στάση “Έκκλησία”, η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο, μπροστά από το όχημα που βρισκόταν σε κίνηση. Ο οδηγός του λεωφορείου δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να την παρασύρει.

Αμέσως, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε, κλήθηκε από τον οδηγό η Τροχαία, το ΕΚΑΒ και η Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχημάτων της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Η γυναίκα, η οποία υπέστη κάταγμα στο πόδι, διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου και νοσηλεύεται.

Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, επ αφορμή του συμβάντος, εφιστά την προσοχή των πεζών και των επιβατών των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς, βιαστικές ενέργειες, μπορούν να γίνουν αιτία πρόκλησης ατυχημάτων.

Η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε εκφράζει τις θερμότερες ευχές της για ταχεία ανάρρωση της 24χρονης».

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