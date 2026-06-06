search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.06.2026 17:45
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.06.2026 16:02

Χαλκίδα: Γιατρός έπαθε εγκεφαλικό μέσα στο νοσοκομείο – Είχε μόλις γυρίσει από αναρρωτική άδεια

06.06.2026 16:02
giatros-kourasi-1

Ανησυχητικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα στο νοσοκομείο Χαλκίδας στην Εύβοια, όταν γιατρός υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, η γιατρός του Νοσοκομείου Χαλκίδας υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο μέσα στο Νοσηλευτικό ίδρυμα στην Εύβοιαμία μέρα αφότου είχε γυρίσει από αναρρωτική άδεια για να κάνει κάποιες εξετάσεις.

Τη στιγμή που γίνονταν οι εξετάσεις, εκείνη υπέστη το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο των Αθηνών για περαιτέρω διερεύνηση των αιτιών που προκλήθηκε. Η κατάσταση της υγείας της φαίνεται να είναι καλή.

Διαβάστε επίσης:

Τη Δευτέρα στο Κοιμητήριο Παπάγου η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά

Παππάς στην Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ: Πώς συζητάμε για στήριξη σε άλλο φορέα όταν δεν υπάρχει κεντρική συμφωνία; – Η περιουσία του κόμματος δεν εκποιείται

Ποινικό μητρώο: 273 εκατομμύρια ψηφιοποιημένες σελίδες και 110 δικαστικές αίθουσες – Πώς εξελίσσεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gallia exafanisi 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία 11χρονης στη Γαλλία: Ο 41χρονος ύποπτος αρνείται τις κατηγορίες – Σειρά καταγγελιών σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Παραλήρημα Χέγκσεθ: Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την εισβολή «επικίνδυνων ιδεολογιών» που φτάνουν μέσω θαλάσσης

bartzokas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννακόπουλος: Δημοσίευσε βίντεο με το επεισόδιο Μπαρτζώκα-Αρώνη – Ο πλήρης διάλογός τους

gynaikoktonia-kalamata
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Προφυλακιστέος ο 41χρονος γυναικοκτόνος μετά την απολογία του – Τι υποστήριξε για τις ηχογραφήσεις

oikonomakou-new
LIFESTYLE

Οικονομάκου για τον «μυστικό» γάμο με τον Τσερέλα: «Πρώτη φορά κατάλαβα το μυστήριο του γάμου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

canolli_almiro_sintagi
CUCINA POVERA

Αλμυρά κανόλι από ψωμί του τοστ

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

wim-wenders
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Βιμ Βέντερς αποσύρει ταινία του 1975 μετά τη συγγνώμη στη Ναστάζια Κίνσκι - Ήταν 13 ετών και συμμετείχε σε γυμνή σκηνή

syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.06.2026 17:44
gallia exafanisi 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία 11χρονης στη Γαλλία: Ο 41χρονος ύποπτος αρνείται τις κατηγορίες – Σειρά καταγγελιών σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Παραλήρημα Χέγκσεθ: Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την εισβολή «επικίνδυνων ιδεολογιών» που φτάνουν μέσω θαλάσσης

bartzokas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννακόπουλος: Δημοσίευσε βίντεο με το επεισόδιο Μπαρτζώκα-Αρώνη – Ο πλήρης διάλογός τους

1 / 3