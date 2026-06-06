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06.06.2026 15:17

Τη Δευτέρα στο Κοιμητήριο Παπάγου η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά

06.06.2026 15:17
Giorgos-Souflias

Στο Κοιμητήριο Παπάγου θα γίνει η κηδεία του πρώην πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά, που έφυγε από ζωή, την Παρασκευή, σε ηλικία 85 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί στο Κοιμητήριο Παπάγου στις 12 το μεσημέρι.

Η σορός του κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.

Ο Γιώργος Σουφλιάς γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων. Διεκδίκησε την ηγεσία το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή.

Ο Γιώργος Σουφλιάς εξελέγη πρώτη φορά το βουλευτής το 1974. Ανέλαβε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζαννετάκη το 1989. Την περίοδο 1990-1993 διετέλεσε διαδοχικά υπουργός Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας.

Το 1998 διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία και επανεντάχθηκε σε αυτή το 2001. Το 2004-2009 ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Αποσύρθηκε από την πολιτική μετά τη βαριά ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2009, καθώς ο ίδιος είχε εισηγηθεί στον Καραμανλή να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Ήταν ένθερμος οπαδός του Παναθηναϊκού. 

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