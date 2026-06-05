Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς

‘Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς.

Γεννημένος στις 7 Ιουλίου του 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων υπήρξε κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Διεκδίκησε την προεδρία της γαλάζιας παράταξης διαδοχικά το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή.

Ο Γιώργος Σουφλιάς εξελέγη πρώτη φορά το βουλευτής το 1974. Ανέλαβε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζαννετάκη το 1989. Την περίοδο 1990-1993 διετέλεσε διαδοχικά υπουργός Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας.

Το 1998 διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία και επανεντάχθηκε σε αυτή το 2001. Το 2004-2009 ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Αποσύρθηκε από την πολιτική μετά τη βαριά ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2009, καθώς ο ίδιος είχε εισηγηθεί στον Καραμανλή να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Ήταν ένθερμος οπαδός του Παναθηναϊκού.

Διαβάστε επίσης

Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο πρωθυπουργός για Γραμματέα της ΝΔ – Την Τετάρτη η εκλογή

Έρχεται ανασχηματισμός την επόμενη εβδομάδα – Τι σηματοδοτεί η ανάδειξη Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της ΝΔ

Κυβερνητική αγωνία για νέο χτύπημα από Σαμαρά – Έτοιμος για το κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός