Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο πρωθυπουργός για Γραμματέα της ΝΔ – Την Τετάρτη η εκλογή

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτείνει για νέο γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος τον νυν αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, η εκλογή του οποίου θα επιβεβαιωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ την ερχόμενη Τετάρτη.

Το 2023 ως υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης άφησε σημαντικό αποτύπωμα στον εκσυγχρονισμό του Κτηματολογίου και στο δύσκολο στοίχημα να περάσει από το χαρτί στην ψηφιακή εποχή. Από τον Μάρτιο του 2025 ο Κυρανάκης κρατά το χαρτοφυλάκιο των Μεταφορών με τη θητεία ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών να συνδέεται με τις πολιτικές για τον εκσυγχρονισμό και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, την αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ με αιχμή στην οδική ασφάλεια.

Η αρχή στην κομματική του διαδρομή έγινε από τα φοιτητικά του χρόνια που οργανώθηκε στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ της Νομικής Σχολής Αθηνών και την ΟΝΝΕΔ, ενώ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης διετέλεσε πρόεδρος της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, από τον Μάιο του 2013 έως τον Μάιο του 2017, ο πρώτος Έλληνας, μάλιστα, που εξελέγη στο συγκεκριμένο αξίωμα.

Στις ευρωεκλογές του 2014 ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και έλαβε 34.232 σταυρούς, ενώ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, που διενεργήθηκαν με λίστα, τοποθετήθηκε στην τελευταία θέση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας στη Β’ Αθηνών.

Ο κ. Κυρανάκης παράλληλα δεν πρόκειται να αποστεί του σταυρού προτίμησης και άρα δεν θα μετακομίσει από τον νότιο τομέα της Β’ Αθηνών, όπου εξελέγη για πρώτη φορά το 2019 και επανεξελέγη του 2023.

Θα είναι ο τρίτος γραμματέας της ΝΔ που θα δώσει ταυτόχρονα και τη μάχη του σταυρού, πέρα από την κομματική μάχη.

Το ίδιο είχαν κάνει το 2004 ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης που ήταν και ο πρώτος αιρετός γραμματέας από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, αλλά και ο Λευτέρης Ζαγορίτης το 2009.

Μετά την τυπική εκλογή του στα νέα του καθήκοντα το απόγευμα της Τετάρτης θα αποχωρήσει από τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών.

Κατά συνέπεια την Πέμπτη κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξουν διορθωτικές παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, καθώς ούτως ή άλλως πρέπει να οριστεί διάδοχος του Νίκου Ταγαρά στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

Διαβάστε επίσης

Κυβερνητική αγωνία για νέο χτύπημα από Σαμαρά – Έτοιμος για το κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός

Ανδρουλάκης από Νέα Ιωνία: Τσίπρας και Μητσοτάκης κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία, είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος

Επί τάπητος η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας στη συνάντηση Μητσοτάκη-Βούτσιτς