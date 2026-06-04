Επί τάπητος η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας στη συνάντηση Μητσοτάκη-Βούτσιτς

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Τίβατ του Μαυροβουνίου με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας.

Συζητήθηκε ακόμη η ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει, για την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων προϋποθέσεων και μεταρρυθμίσεων.

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