Πώς η επόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν μπορεί να… βραχυκυκλώσει το Χόλιγουντ

Takeaways by to pontiki AI Ο Κρίστοφερ Νόλαν εκφράζει έντονο ενδιαφέρον για τη σκηνοθεσία μιας ταινίας τρόμου, αναζητώντας μια ιδιαίτερη ιστορία που θα αποτελέσει το κατάλληλο εννοιολογικό έναυσμα.

Ο σκηνοθέτης εμπνεύστηκε από ορισμένες εφιαλτικές σκηνές της «Οδύσσειας» και θεωρεί ότι η ουσία του είδους βασίζεται πρωτίστως στην ισχύ της κεντρικής ιδέας.

Παρά την ιστορική υποεκπροσώπηση του τρόμου στα βραβεία Όσκαρ, η καταξιωμένη πορεία του Νόλαν στην Ακαδημία ενδέχεται να ανατρέψει τα δεδομένα.

Μια πιθανή ενασχόληση του δημιουργού με το συγκεκριμένο είδος θα μπορούσε να αλλάξει τη στάση του Χόλιγουντ απέναντι στις ταινίες τρόμου.

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Η επόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν μετά την «Οδύσσεια» θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό… βραχυκύκλωμα στο Χόλιγουντ και ειδικά στα βραβεία Όσκαρ.

Δεν είναι μυστικό ότι ο Νόλαν «ψάχνεται» για να γυρίσει μια ταινία τρόμου. Ο Νόλαν δήλωσε πρόσφατα στο The Hollywood Reporter ότι «ψάχνει πάντα» για μια ιστορία που θα μπορούσε να τον κάνει να ασχοληθεί με το σινεμά τρόμου. Σε αυτό το είδος, η ιστορία είναι πιο σημαντική για τον ίδιο από την τεχνική πλευρά. Μάλιστα, ο δημιουργός εξήρε την ταινία «Obsession» για την «εκπληκτική ιδέα» της.

Ο Νόλαν κατάφερε να ικανοποιήσει εν μέρει αυτή του την επιθυμία στην «Οδύσσεια» με ορισμένες σκηνές που έμοιαζαν βγαλμένες κατευθείαν από ταινία τρόμου, συμπεριλαμβανομένης μιας αξέχαστης σκηνής όπου ο Οδυσσέας συνομιλεί με τα φαντάσματα του Τειρεσία, του Σίνονα και του Αγαμέμνονα στον Άδη. Αυτές οι σκηνές θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα για τον Νόλαν να στραφεί στον τρόμο για την επόμενη μεγάλου μήκους ταινία του.

«Μου ανοίγει πολύ την όρεξη για περισσότερα», δήλωσε ο Νόλαν σχετικά με τις πιο εφιαλτικές σκηνές της «Οδύσσειας». «Πάντα όμως πίστευα ότι το είδος του τρόμου πρέπει να προσεγγίζεται με μεγάλη προσοχή από εννοιολογική άποψη. Με άλλα λόγια, πρέπει να έχεις μια καταπληκτική ιδέα». Αν τελικά ο Νόλαν αποφασίσει να γυρίσει μια ταινία τρόμου, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα για το είδος όσον αφορά τη θέση του στα Όσκαρ.

Το είδος του τρόμου πάντα δυσκολευόταν να αναδειχθεί στα βραβεία του Χόλιγουντ. Ωστόσο, αυτό είναι σίγουρα εφικτό. Για παράδειγμα η ταινία «Sinners» στα Όσκαρ του 2026 έλαβε το ρεκόρ των 16 υποψηφιοτήτων και κέρδισε 4. Η «Σιωπή των Αμνών» κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 1992, αλλά παραμένει η μόνη ταινία τρόμου που έχει κερδίσει σε αυτή την κατηγορία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς το Χόλιγουντ αντιμετωπίζει το σινεμά τρόμου είναι ο «Εξορκιστής»: η ταινία του 1973 γυρίστηκε από έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη, τον Ουίλιαμ Φρίντκιν, έκανε τεράστια εμπορική επιτυχία, έλαβε καλές κριτικές και ήταν υποψήφια για δέκα Όσκαρ. Ωστόσο, τελικά πήρε μόνο δύο: καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου και καλύτερου ήχου.

Το είδος του τρόμου συχνά υποεκπροσωπείται στα Όσκαρ. Η ταινία «Weapons» ήταν μία από τις ταινίες του 2025 που έλαβαν τις καλύτερες κριτικές. Ωστόσο, η ταινία έλαβε μόνο μία υποψηφιότητα για Όσκαρ, για την Έιμι Μάντιγκαν, η οποία κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου. Και πάλι, μια ταινία τρόμου μπορεί να λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ, αλλά αυτή τη στιγμή μοιάζει σχεδόν περισσότερο με εξαίρεση.

Ο Νόλαν θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς το κλίμα αν γυρίσει μια ταινία τρόμου. Ο Νόλαν είναι πλέον ένας από τους πιο διακεκριμένους σκηνοθέτες της Ακαδημίας. Πριν από το «Oppenheimer», ο Νόλαν είχε πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ και καμία νίκη. Μετά το «Oppenheimer», ο Νόλαν κέρδισε τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Σκηνοθέτη, ενώ η ταινία απέσπασε πέντε ακόμη βραβεία.

Είναι μόλις Ιούλιος, αλλά η «Οδύσσεια» φαίνεται να είναι υποψήφια για Όσκαρ. Πιθανότατα θα λάβει διψήφιο αριθμό υποψηφιοτήτων, και ο Νόλαν έχει σοβαρές πιθανότητες να κερδίσει και πάλι τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Σκηνοθέτη. Όταν ο Νόλαν γυρίζει μια ταινία, τα Όσκαρ δίνουν προσοχή.

Αυτό θα μπορούσε να τον κάνει τον ιδανικό σκηνοθέτη για να γυρίσει μια ταινία τρόμου που θα ανοίξει το δρόμο για το είδος στα Όσκαρ. Σίγουρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση μετά το «Sinners», και μια ταινία τρόμου του Νόλαν θα μπορούσε να είναι αυτό που χρειάζεται για να τερματιστεί επιτέλους η προκατάληψη εναντίον του είδους στα Όσκαρ.

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