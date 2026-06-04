Metron Analysis: Μακρινό σενάριο η αυτοδυναμία ΝΔ, «κλείδωσε» 2η η ΕΛΑΣ, 4 μονάδες κάτω το ΠΑΣΟΚ – «Ντέρμπι» με Καρυστιανού για την 3η θέση

Τα νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων από Τσίπρα και Καρυστιανού αποτυπώνει και η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση και το κόμμα Καρυστιανού ακολουθεί. Η δημοσκόπηση καταγράφει και τις δεξαμενές από τις οποίες αντλούν ψήφους Μαρία Καρυστιανού και Αλέξης Τσίπρας.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 22,7%, ακολουθούμενη από την ΕΛ.Α.Σ. με 12,1% και το ΠΑΣΟΚ με 9,0%.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταγράφει 8,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συρρικνώνεται στο 1,8%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 13,1%.

Εκτίμηση ψήφου: Πρωτιά ΝΔ, δεύτερος Τσίπρας, μεγάλη πτώση για ΠΑΣΟΚ

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή σε σχέση με τον Απρίλιο στο 28,5%. Στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα Τσίπρα με 15,2%, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο με 11,2%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 10,4%. Εντός Βουλής θα βρίσκονταν η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, το ΜεΡΑ 25 και η Φωνή Λογικής, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα έμενε εκτός.

Σε σχέση με τον Απρίλιο μεγάλες απώλειες παρουσιάζουν η Ελληνική Λύση (4,2%), το ΠΑΣΟΚ (3,8%), η Πλεύση Ελευθερίας (3,6%), ο ΣΥΡΙΖΑ (3%) και το ΚΚΕ (2,6%).

Πώς επιμερίζονται οι έδρες σε εννιακομματικη βουλή

Εάν η εκτίμηση ψήφου επιβεβαιωνόταν στην κάλπη με αυτά τα ποσοστά τότε ο σχηματισμός Κυβέρνησης συνεργασίας θα ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση. Σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοστά η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 113 έδρες, η ΕΛ.Α.Σ. 46, το ΠΑΣΟΚ 34, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 31 , η Πλεύση Ελευθερίας 21, η Ελληνική Λύση 18 όσες και το ΚΚΕ. Τη Βουλή θα ολοκλήρωναν η Φωνή Λογικής με 10 έδρες και ο ΜεΡΑ25 με 9.

Καταλληλότερος ο Μητσοτάκης, δεύτερος ο «Κανένας», τρίτος ο Τσίπρας

Στο δείκτη της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το προβάδισμά του, συγκεντρώνοντας το 28% των προτιμήσεων, με δεύτερο τον «Κανένα» με 27%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας με 14%. Στη συνέχεια ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μαρία Καρυστιανού με 6%.

Πρώτη η Μαρία Καρυστιανού σε δημοτικότητα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δημοτικότητα των πολιτικών προσώπων. Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Μαρία Καρυστιανού με 39%, ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 34%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 32%. Την πρώτη τετράδα συμπληρώνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 30%.

Οι δεξαμενές ψήφων Τσίπρα και Καρυστιανού

Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα λειτουργεί ως ο απόλυτος υποδοχέας της παραδοσιακής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ του 2023, αποσπώντας το 50,5% των δυνάμεών της από αυτή τη δεξαμενή.

Παράλληλα, εμφανίζει αξιοσημείωτη διείσδυση σε άλλα κόμματα της ευρύτερης Αριστεράς και Κεντροαριστεράς, καθώς αντλεί 8,6% από ψηφοφόρους που δήλωναν ότι θα ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο, 5,2% από την Πλεύση Ελευθερίας, 4,6% από το ΜέΡΑ25 και 3,7% από το ΠΑΣΟΚ. Η ΕΛ.Α.Σ. δείχνει να επιτυγχάνει μια αναδιανομή δυνάμεων στην αριστερά.

Από την άλλη πλευρά, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού φαίνεται να διαπερνά οριζόντια το πολιτικό φάσμα. Το 22% των ψηφοφόρων της προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία του 2023.

Επιπλέον, αντλεί το 10% των δυνάμεών της από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 9% από την Ελληνική Λύση και το 7% από τη ΝΙΚΗ, στοιχεία που αναδεικνύουν μια σαφή αντισυστημική διάσταση. Το παζλ συμπληρώνεται με ένα 5% από το ΠΑΣΟΚ, ενώ ένα σημαντικό 20% προέρχεται από λευκά, άκυρα ή την αποχή.

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