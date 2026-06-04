Τσίπρας: Παίρνει τα ηνία της αναδιάταξης σε Αριστερά και Κεντροαριστερά

Μία εβδομάδα μετά την επισημοποίηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ή ΕΛ.Α.Σ., ήδη έχει αρχίσει να καταγράφεται η αναδιάταξη του σκηνικού στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με τον πρώην πρωθυπουργό σε ρόλο πρωταγωνιστή.

Δύο είναι τα βασικά στοιχεία αυτής της αναδιάταξης:

– Οι πρώτες τέσσερις δημοσκοπήσεις μετά τις ανακοινώσεις στο Θησείο (Real Polls, Alco, Opinion Poll, Pulse) καταγράφουν την ΕΛ.Α.Σ. στη δεύτερη θέση, άλλες με οριακή απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πέφτει στην τρίτη θέση, και άλλες με απόσταση ασφαλείας. Με δεδομένο ότι η σχετικά δυναμική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο προκαλεί μεγάλη νευρικότητα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο εμφανίζει μια απώλεια ψυχραιμίας και από την πλευρά της ηγεσίας και από εκείνη της μειοψηφίας (βλ. την πρόταση του Χάρη Δούκα για συνεργασία ΠΑΣΟΚ με ΕΛ.Α.Σ. που ξεσήκωσε αντιδράσεις), μοιάζει δύσκολη η ανατροπή αυτής της εικόνας τις επόμενες εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση, μια πρώτη εικόνα θα αποκρυσταλλωθεί – σε επίπεδο δημοσκοπήσεων – έως τα μέσα Ιουλίου, καθώς οι εταιρείες σταματούν τις έρευνες όταν αρχίζουν για τα καλά τα «μπάνια του λαού». Αυτό θα βοηθήσει πιθανότατα για μια καλύτερη εκκίνηση τον Σεπτέμβριο και τις πρώτες δημοσκοπήσεις τις φθινοπωρινής περιόδου, ειδικά αν υπάρχει κλίμα πρόωρων εκλογών στον ορίζοντα. Και ανάλογα με το πώς θα επιχειρήσει να συντηρήσει το ενδιαφέρον των πολιτών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η ΕΛ.Α.Σ.

Συνοψίζοντας, ο Τσίπρας καταγράφεται στη δεύτερη θέση και αν παγιωθεί το προβάδισμά του τις επόμενες εβδομάδες, το ΠΑΣΟΚ απειλείται σοβαρά, καθώς θα καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ότι ο πρώην πρωθυπουργός αναλαμβάνει τα ηνία της ανασύνθεσης στην Αριστερά και Κεντροαριστερά. Κι ακόμα το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να έχει κατοχυρώσει έστω την τρίτη θέση, αλλά δίνει μάχη γι’ αυτήν με το κόμμα της Καρυστιανού, την Ελπίδα για Δημοκρατία.

Απορροφά τους «μικρούς»

– Η… σαρωτική επίδραση στα «θραύσματα» του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, από το μικρό οικολογικό κόμμα του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρου Κόκκαλη έως τα βασικά κομμάτια του παλιού ενιαίου σχηματισμού, του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Η Νέα Αριστερά ουσιαστικά διασπάστηκε και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της διαλύθηκε μετά την αποχώρηση των επτά βουλευτών και των 143 στελεχών (μελών της Κ.Ε και του Π.Γ., Νομαρχιακών Επιτροπών κ.λπ.). Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαϋλωθεί διά της παραλυτικής φθοράς, καθώς το αδιέξοδό του δεν έχει επιλυθεί εδώ και μήνες, και φαίνεται ότι θα παραμείνει σε κατάσταση διαλυτικής αναμονής μέχρι νεωτέρας. Ενδεικτική για το παραπέρα θα είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο.

Στελέχη που αποκολλώνται από τα κόμματά τους, όπως οι «7» της Νέας Αριστεράς, παρά την επιχειρηματολογία πως έφυγαν λόγω στρατηγικών διαφωνιών και μόνο, θεωρείται ότι τηρούν στάση αναμονής για το κόμμα Τσίπρα. Ωστόσο το πιθανότερο είναι, ειδικά για όσους δεν παραιτούνται της έδρας τους, ότι τυχόν ένταξή τους θα γίνει σε δεύτερο χρόνο και πάντα με τους όρους του Τσίπρα. Παρά το ότι δεν υπάρχει καθαρή εικόνα του ποιους θέλει και ποιους όχι ο Αλέξης Τσίπρας, εκτιμάται ότι δίπλα στα «φρέσκα» ή αλλιώς «άφθαρτα» – όμως αρκετά άπειρα – στελέχη που έχει αναδείξει στην πρώτη επικοινωνιακή γραμμή θα απαιτηθούν και προσθήκες από πιο έμπειρους και «ψημένους» στην πολιτική αρένα.

Τα επόμενα πολιτικά και οργανωτικά βήματα

Με αυτά τα δεδομένα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα επιχειρήσει το επόμενο διάστημα να κάνει πιο αισθητό το πολιτικό και οργανωτικό της στίγμα.

Ήδη ετοιμάζεται πυρετωδώς το πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρωμένα θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ από τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, επιμέρους τμήματα θα δίνονται σταδιακά στη δημοσιότητα, τμήματα που θα σχετίζονται με την επικαιρότητα.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να διαμορφωθεί και ένα πιο συγκεκριμένο πλάνο για τα επόμενα οργανωτικά βήματα και τις περιοδείες των στελεχών και του Αλέξη Τσίπρα. Όπως έχει γίνει γνωστό, σε πρώτη φάση θα υπάρξουν προσωρινά όργανα με ορισμό των μελών τους από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Όταν θα έχει προχωρήσει η εγγραφή μελών, θα οργανωθεί ο τρόπος για μια συνεδριακή διαδικασία ώστε να υπάρξει εκλογή οργάνων.

Επίσης, είναι γνωστό ότι το κόμμα θα αναπτυχθεί σε μια δομή «ομόκεντρων κύκλων», γύρω από τον βασικό οργανωτικό πυρήνα, που αποτελείται αυτή τη στιγμή από στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ως προς τη λειτουργία του το κόμμα χαρακτηρίζεται «υβριδικό», αφού σε μεγάλο βαθμό θα είναι «ψηφιακό», μεγάλο βάρος δίνεται δηλαδή στην αξιοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας για την αλληλεπίδραση της βάσης οριζόντια αλλά και με την κεντρική δομή. Τον κεντρικό πυρήνα πλαισιώνει μια σημαντική ομάδα εθελοντών, η οποία αναλαμβάνει την επικοινωνία με τις εθελοντικές ομάδες σε όλη τη χώρα με πρώτο καθήκον την επαφή με τους πολίτες, ακόμα και πόρτα – πόρτα, έτσι ώστε η υπογραφή της διακήρυξης να μην είναι μια τυπική διαδικασία. Επίσης, αναμένεται να ξεκινήσει οικονομική καμπάνια με βασικό μότο το «λίγα από πολλούς», με τους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού να ξεκαθαρίζουν, κόντρα σε όσα ακούγονται, πως σε καμιά περίπτωση η ΕΛ.Α.Σ. δεν πρόκειται να στηριχθεί σε «χορηγίες επιχειρηματιών και εύπορων ανθρώπων», αλλά στη «συμμετοχή των πολλών».

Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ορίσει προς το παρόν ένα επικοινωνιακό επιτελείο αποτελούμενο από τη Θεώνη Κουφονικολάκου και τους αναπληρωτές εκπροσώπους Κώστα Καρπουχτσή, Γιώργο Μπαλατσούκα, Νίκο Νυφούδη και Άννα Παπαδοπούλου. Πρόσωπα που πλαισιώνονται και από άλλα στελέχη που παρατάσσει ο Τσίπρας στην πρώτη γραμμή, όπως ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Αντώνης Σαουλίδης και άλλοι.

Οι συσκέψεις είναι εντατικές, καθώς οι απαιτήσεις παρουσίας στα ΜΜΕ έχουν εκτοξευτεί μέσα σε μία εβδομάδα. Σε αυτή τη φάση φαίνεται να απαιτείται ένα μεγαλύτερο δέσιμο της «δύναμης κρούσης», προκειμένου να μην παρατηρούνται «αρρυθμίες». Όπως για παράδειγμα με την αναφορά της Θ. Κουφονικολάκου ότι δεν θεωρεί «όμορο» πολιτικό χώρο το ΠΑΣΟΚ, στην οποία απάντησε επικριτικά με ανάρτησή του ο Γιώργος Σιακαντάρης, επικεφαλής της ομάδας του Μανιφέστο, για τη σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας.

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