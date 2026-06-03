Στην Ολομέλεια την άλλη εβδομάδα το νομοσχέδιο Μαρινάκη για την οριστική αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών

Το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών παρουσίασε σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης με στόχο όπως είπε τη διευθέτηση μιας εκκρεμότητας που χρονίζει εδώ και 28 χρόνια. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση την ερχόμενη Πέμπτη 10 Ιουνίου.

Υπερασπιζόμενος τη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης σημείωσε πως η οριστική αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών «είναι θεσμική και συνταγματική επιταγή» και «θα οδηγήσει στην εφαρμογή κανόνων, στην αναβάθμιση του περιεχομένου τους, καθώς και στη στήριξη των υγιών επιχειρήσεων». Μάλιστα, έκανε γνωστό πως επίκειται νομοθέτηση και για τις άδειες των ραδιοφώνων.

Κατά τον Παύλο Μαρινάκη, με το νομοσχέδιο θεσπίζεται μια σαφής και διαφανής διαδικασία αδειοδότησης η οποία θα υλοποιείται από το ΕΣΡ. «Αφήνουμε οριστικά πίσω μας τις πρακτικές του παρελθόντος, της προσωρινής λειτουργίας που είχε καταστήσει το τοπίο κλειστό club», τόνισε, επισημαίνοντας πως με το νομοσχέδιο τα περιφερειακά κανάλια θα μπορούν να εκπέμπουν σε υψηλή ευκρίνεια μέσω της νέας αναβάθμισης της χωρητικότητας του δικτύου.

Αναφέρθηκε ακόμη στις αυστηρές κυρώσεις για τη μη τήρηση των κανόνων, οι οποίες φτάνουν μέχρι και στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας, ενώ τόνισε πως ακυρώνεται στην πράξη το «αποτυχημένο μοντέλο της δημοπρασίας». Σε κάθε περίπτωση, δεσμεύτηκε πως προστατεύονται οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας, ενώ επεσήμανε πως δημιουργούνται και νέες θέσεις.

Επιφυλάξεις εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τους εισηγητές τους να παραπέμπουν στην ακρόαση των αρμόδιων φορέων προκειμένου να διαμορφώσουν πληρέστερη άποψη.

«Πράγματι υπάρχει εκκρεμότητα. Δεν αρνούμαστε την ανάγκη αδειοδότησης, η κυβέρνηση ωστόσο οφείλει να αποδείξει ότι δεν θα μετατραπεί η διαδικασία σε εργαλείο ελέγχου και αποκλεισμού. Η στάση μας θα εξαρτηθεί από το εάν θα αποδεχθεί βελτιώσεις, εάν θα κατοχυρώσει τη διαφάνεια, εάν θα ενισχύσει το ΕΣΡ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάγκης.

Επιφυλακτικός εμφανίστηκε και ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κάνοντας λόγο για «αναπάντητα ερωτήματα» και ζητώντας την ενίσχυση του ΕΣΡ, αλλά και τη διασφάλιση των θέσεων των εργαζομένων.

Πυρά Συντυχάκη για την «υπερπροβολή» του Τσίπρα στα ΜΜΕ

Αίσθηση προκάλεσε κατά τη συνεδρίαση η επίθεση του Μανώλη Συντυχάκη στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, καθώς μίλησε για «υπερπροβολή» του κόμματος στα ΜΜΕ, την ώρα που το ΚΚΕ «δεν είναι πουθενά».

«Μίας εβδομάδας κόμμα, χωρίς κοινοβουλευτική παρουσία, χωρίς όργανα, χωρίς καμία δράση στην κοινωνία, που υπάρχει μονάχα στις μπάρες των δημοσκοπήσεων, και όμως έχουμε χάσει το μέτρημα των τηλεοπτικών εμφανίσεων των εκπροσώπων του», ανέφερε ο βουλευτής του ΚΚΕ. Σχολίασε ακόμη πως τα στελέχη του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού «αναμασούν γενικολογίες και ξύλινη γλώσσα που ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα στο Θησείο που παρουσιάζεται ως κάτι το νέο». Κατήγγειλε πως «και όμως, είναι τόσο παλιό που από μακριά μυρίζει, βρωμάει τις μυρωδιές της τετραετίας ΣΥΡΙΖΑ».

Το ΚΚΕ, όπως προϊδέασε ο βουλευτής του, δε θα στηρίξει τη νομοθετική παρέμβαση για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών.

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