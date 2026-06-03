Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Κοκορομαχία του Τσίπρα με ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού για τη δεύτερη θέση, δεν έχει προοπτικές διακυβέρνησης»

Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εκτόξευσε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς και προεδρεύων του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, στον απόηχο της διάλυσης της ΚΟ της ΝΕΑΡ με την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υποστήριξε ότι η Νέα Αριστερά δεν βλέπει στην ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του πρώην πρωθυπουργού μια απάντηση στα αδιέξοδα του προοδευτικού χώρου, αλλά ένα εγχείρημα που θα εγκλωβιστεί σε ανταγωνισμό με το ΠΑΣΟΚ ή το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού για τη δεύτερη θέση. «Το μείζον για τον κ. Τσίπρα είναι μια κοκορομαχία, στην πραγματικότητα, για τη δεύτερη θέση», σημείωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Action24. Κατά τον ίδιο, η ΕΛΑΣ δεν ταράζει τα «λιμνάζοντα νερά» της Αριστεράς, αλλά αντιθέτως «θολώνει ακόμη περισσότερο τα ήδη θολωμένα νερά».

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς υποστήριξε ότι το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού δεν μπορεί να δημιουργήσει κυβερνητική προοπτική, καθώς, όπως είπε, κάτι τέτοιο προϋποθέτει ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο. «Χρειάζεται μία αριστερή πολιτική πρόταση η οποία δεν θολώνει τα νερά, δεν τσαλαβουτάει δεξιά και αριστερά προσπαθώντας να γίνει αρεστή σε όλα τα ακροατήρια», ανέφερε.

Ο κ Σακελλαρίδης επέμεινε ότι η Αριστερά έγινε ανταγωνιστική μόνο όταν μιλούσε «καθαρά και ανοιχτά» για το πρόγραμμά της και με αυτοπεποίθηση. Αντιθέτως, όπως σημείωσε, μια πρόταση που προσπαθεί να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε όλα τα ακροατήρια καταλήγει να μην πείθει κανένα.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για το rebranding του πρώην πρωθυπουργού. «Δεν ξέρω εάν πέτυχε, αυτό θα κριθεί. Σε προσωπικό επίπεδο δεν με έπεισε», είπε, βάζοντας σαφή απόσταση ανάμεσα στη Νέα Αριστερά και το νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη μιας «νέας ενωτικής διαδικασίας» στη βάση προγραμματικών θέσεων, τονίζοντας ωστόσο ότι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και όσων αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά, δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά που μπορούν να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη ή κινητοποίηση πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ του 2023.

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