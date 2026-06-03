Η Καρυστιανού ζητά ντιμπέιτ με τον Μητσοτάκη: «Θέλω να τον ρωτήσω πόσο μας στοιχίζει το Μαξίμου» 

Πρόσκληση για ντιμπέιτ στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απηύθυνε η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία Μαρία Καρυστιανού.

«Το όνειρό μου είναι να έρθω σε ένα ντιμπέιτ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω να τον ρωτήσω πολλά πράγματα. Θέλω να τον ρωτήσω για τα δημόσια ταμεία. Θέλω να τον ρωτήσω πόσο μας στοιχίζει το Μαξίμου κάθε μήνα και πόσο κοστίζει η ζωή των πολιτικών. Έχω ακούσε ότι στο Μαξίμου για την προσωπική φροντίδα του κ. Μητσοτάκη είναι 150 άτομα», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1.

Η Μαρία Καρυστιανού χαρακτήρισε γελοίες τις αναφορές ότι το κόμμα της είναι ρωσόφιλο. «Έχω δει τον κ. Γεωργιάδη να βγαίνει με μανικετόκουμπα με το σήμα των ΗΠΑ. Έχουμε δει πολιτικούς τον κ. Γεωργιάδη, τον κ. Δένδια, τον κ. Μητσοτάκη να βγαίνουν με το εβραϊκό κιπά. Σημαίνει κάτι αυτό;». «Η Ελλάδα είναι με την Ελλάδα. Συνεργαζόμαστε με όλους. Αρκεί το δίκαιο της Ελλάδας να είναι πάνω από όλους για εμάς», πρόσθεσε.

Η Μαρία Καρυστιανού επεσήμανε ότι η χώρα μας αλλά και η ΕΕ δεν έχουν ωφεληθεί από την εμπλοκή τους στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο. «Ήρθαμε σε ρήξη με μία υπερδύναμη τη Ρωσία. Τι κερδίσαμε από αυτό;»

Διευρύνοντας την κριτική της στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, είπε «η Ευρώπη βλέπει τις οχλήσεις που έχουμε από την Τουρκία; Δεν είδα καμία αντίδραση. Αν είμαστε σε μία ΕΕ με δύο μέτρα και δύο σταθμά, θα πρέπει να πράξουμε αναλόγως».

Τα Τέμπη έχουν πολλές μάνες

Η Μαρία Καρυστιανού διαχώρισε την υπόθεση των Τεμπών από την διακυβέρνηση της χώρας. «Τα Τέμπη δυστυχώς είχαν πολλές μάνες. Πολλές ορφάνεψαν εκείνο το βράδυ. Υπάρχει ένας αγώνας για να δικαιωθεί ότι πιο ιερό έχει ένας άνθρωπος, η μνήμη του παιδιού του. Όσο δεν αποδίδεται δικαιοσύνη ο αγώνας θα πρέπει να υπάρχει. Η διακυβέρνηση της χώρας είναι μία διαφορετική κατάσταση. Χρειάζεται άλλους συμβούλους και συντελεστές. Χρειάζεται όμως και κάτι άλλο. Αυτό το κενό καλύπτει το κίνημα Ελπίδα. Ότι έλειπαν άνθρωποι από την πολιτική με άλλα χαρακτηριστικά. Ήθους, ακεραιότητας χαρακτήρα. Όραμα πάνώ από τα προσωπικά όνειρα και καθαρότητα».

Τέλος, παρουσίασε το νέο πολιτικό εγχείρημα ως χώρο έκφρασης της κοινωνικής δυσαρέσκειας. «Το κίνημα Ελπίδα απευθύνεται σε όλους όσοι βλέπουν υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα», σημείωσε, απευθύνοντας κάλεσμα σε πολίτες που, όπως είπε, έχουν απογοητευθεί από το υπάρχον πολιτικό σύστημα.

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