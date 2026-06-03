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03.06.2026 15:35

Στην πρόταση για ενωτικό ψηφοδέλτιο θα επιμείνει ο Φάμελλος στην Κεντρική Επιτροπή με το βλέμμα στον Τσίπρα

03.06.2026 15:35
Tsipras-Famellos

Στην στρατηγική που έχει επιλέξει, υπέρ των συνεργασιών, αναμένεται να επιμείνει ο Σωκράτης Φάμελλος με την εισήγησή του στα όργανα, στη σκιά της ίδρυσης του κόμματος Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Η Πολιτική Γραμματεία φαίνεται πως  – εκτός απροόπτου – θα συνεδριάσει την Παρασκευή το μεσημέρι, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες (και όχι την Πέμπτη όπως αναμενόταν), δηλαδή λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Σωκράτης Φάμελλος θα επιμείνει στην πρόταση για ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο ενώ ήδη τονίζει δημόσια ότι οι δρόμοι ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα δεν είναι αντιπαραθετικοί. Θα αντιτίθεται στη λογική της περιχαράκωσης, δείχνοντας ότι δεν είναι στις επιλογές του η λογική της αυτόνομης καθόδου, προοπτική την οποία διεκδικεί η μειοψηφία με πιο ισχυρές φωνές αυτές των Πολάκη – Παππά – Δούρου. Με αυτό τον τρόπο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φιλοδοξεί να συγκρατήσει όσο γίνεται τις διαρροές και να αποτρέψει παραιτήσεις στελεχών ή βουλευτών που διάκεινται φιλικά προς τον Τσίπρα και επιθυμούν την μετάβασή του στο δικό του σχήμα, εφόσον βλέπουν ότι η συνεργασία κομμάτων δεν είναι στις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού. Πάντως, σήμερα έκανε γνωστή την παραίτησή του από τα όργανα ένα ακόμη στέλεχος ο Γιάννης Μαντζουράνης.

Σημειώνεται πως συνεργάτες του προέδρου, τονίζουν ότι θα επιμείνουν στη μάχη για τις συνεργασίες παρά το ότι μέχρι στιγμής ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκάθαρα διαμηνύσει το «όχι» στις συνεργασίες κομμάτων.

Την ίδια ώρα διαψεύδουν σενάρια αυτοδιάλυσης ή και παραίτησης Φάμελλου.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 15:46
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