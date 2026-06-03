Αυγερινός: Η Καρυστιανού χρηματοδοτεί το κόμμα, δεν έχουμε εταιρείες που να μας κάνουν rebranding

Ως «ένα κοινωνικό και πολιτικό κίνημα, όπου συνενώνονται Έλληνες πολίτες με διαφορετικές ιδεολογικές, πολιτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές αφετηρίες» περιέγραψε το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, ο εκπρόσωπος τύπου, Θανάσης Αυγερινός.

«Είναι δύσκολο το εγχείρημα, μας ενώνει όμως μία τεράστια ανάγκη, να υπερβούμε κάποια τεράστια ελλείμματα στη δημοκρατία μας» πρόσθεσε.

«Συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία θέλοντας να αφήσουμε μια ισχυρή σφραγίδα, που δεν νομίζω ότι καταγράφεται ακόμα η δυναμική του στις δημοσκοπήσεις», δήλωσε ακόμη ο Θανάσης Αυγερινός.

Μιλώντας στον ANT1 ο δημοσιογράφος σχολίασε πώς «Τα “Τέμπη” είναι πολλά στην ελληνική κοινωνία, στα εργοστάσια και στις υποδομές που καταρρέουν, που συρρικνώνουν τον πληθυσμό μας, την ισχύ μας και διώχνουν τα παιδιά, τους νέους ανθρώπους στο εξωτερικό. Θέλουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για να τεθεί επί τάπητος η επιστροφή τους».

Απαντώντας για τα περί επιρροής από τη Ρωσία, είπε ότι θεωρεί: «αστείες, ενοχλητικές και προβοκατόρικες τις κατηγορίες. Ένας γυρολόγος των δικτύων και των καναλιών έλαβε δύο μηνύσεις και το ίδιο θα κάνουμε και στο μέλλον. Πρέπει να προσκομίσει τις αποδείξεις, όποιος το ισχυρίζεται».

Σε ερώτηση για τη χρηματοδότηση του κόμματος, ο Θανάσης Αυγερινός απάντησε: «Η κυρία Καρυστιανού. Δεν έχουμε χορηγούς ή εταιρείες που να μας κάνουν branding, rebranding και όλα τα σχετικά. Μπορεί να μοιάζει ασυνήθιστο, αλλά είναι κανονικό. Σύντομα θα έχουμε ΑΦΜ και θα καλέσουμε σε οικονομική ενίσχυση τους πολίτες».

«Οι θέσεις μας θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα», πρόσθεσε ακόμα.

Ο Θανάσης Αυγερινός μίλησε και για το δημοψήφισμα του 2015, λέγοντας ότι –αν δεν κάνει λάθος – η Μαρία Καρυστιανού είχε ψηφίσει “όχι”, όπως η πλειονότητα των πολιτών, επισημαίνοντας ότι τότε υπήρχαν προσδοκίες για πιο ουσιαστική διαπραγμάτευση της χώρας.

«Υπήρξαν ελπίδες ότι θα μπορούσαμε σοβαρότερα να διαπραγματευτούμε την τύχη της Ελλάδας. Ο κ. Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν βλέπουμε στο πολιτικό σκηνικό αυτό τον πιθανό εταίρο. Πρέπει να απεγκλωβιστούν οι δυνάμεις από το πολιτικό σκηνικό. Πρέπει να επιχειρηθεί κάτι νέο στη χώρα. Η χώρα παρακμάζει. Χρειάζεται να ενεργοποιηθούν πρωτοφανείς δυνάμεις», είπε για την πιθανότητα μετεκλογικών συνεργασιών.

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