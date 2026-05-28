ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 21:32
28.05.2026 19:40

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Ο Αυγερινός ανοίγει την πόρτα σε μετεκλογικές συνεργασίες, τι λέει για τις κατηγορίες περί ρωσικής επιρροής

Την πόρτα σε μετεκλογικές συνεργασίες άνοιξε ο Θανάσης Αυγερινός, μέλος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά 90,1.

«Ακούω μία φράση από τη Μαρία Καρυστιανού πως τα δίκαια της Ελλάδας είναι πάνω και από τις ζωές μας. Είναι μια αρχή που συμμερίζομαι κι εγώ. Αυτό σημαίνει ότι όλα θα κριθούν από το πώς θα τοποθετηθεί το κίνημα αυτό και ποια δύναμη θα του δώσει ο ελληνικός λαός, έτσι ώστε να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα. Αυτός είναι ο μπούσουλας. Είναι προφανές ότι τίποτα δεν αποκλείεται, ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, αυτός αποφασίζει, αυτός θα υποδείξει σε όλους μας νέα και παλαιά κόμματα τον τρόπο που θα πορευτούμε. Είναι προφανές ότι ζητάμε από τον ελληνικό λαό τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη», είπε χαρακτηριστικά.

Τεχνητά διαμορφωμένες οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ της Αριστεράς και της Δεξιάς

Για την ιδεολογική τοποθέτηση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» είπε ότι «δεν υπάρχει χρόνος για την Ελλάδα να συνεχίσουμε να πιστεύουμε σε τέτοιες τεχνητά διαμορφωμένες διαχωριστικές γραμμές. Η  χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά σε έναν κυκεώνα προβλημάτων. Όλες αυτές οι ενστάσεις που διατυπώνονται για τα σκάνδαλα, για τον ρόλο της δικαστικής εξουσίας και για τα τεράστια προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα είναι τόσα πολλά που νομίζω ότι καθιστούν δευτερεύουσες τις όποιες διαφορές υπήρχαν στο παρελθόν. Άλλωστε, μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε και να κρίνουμε βλέποντας πού μας οδήγησε η κοκορομαχία ανάμεσα σε δήθεν αριστερά και δήθεν δεξιά κόμματα».

«Ενοχλούνται τα κόμματα της παλιάς Μεταπολίτευσης»

Ερωτηθείς αν απορρίπτει την «ταμπέλα» της δεξιάς ή της ακροδεξιάς, ξεκαθάρισε πως «αυτή είναι μια “ταμπέλα” την οποία προσπαθούν να κολλήσουν με έντονη προσπάθεια όλα τα κόμματα του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος. Γιατί το κίνημα που γεννιέται και αυτοχαρακτηρίζεται “Ελπίδα για τη δημοκρατία” θέλει να είναι ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Νομίζω πως θέτει στόχο τού να μιλήσουμε πλέον για μια νέα Μεταπολίτευση. Επομένως είναι προφανές ότι ενοχλούνται τα κόμματα της παλιάς Μεταπολίτευσης».

Ο Θανάσης Αυγερινός, τέλος, χαρακτήρισε χυδαίες τις αναφορές ότι το κόμμα έχει ρωσική στήριξη. «Χυδαιολογία που διακινήθηκε από ορισμένους γνωστούς και μη εξαιρετέους προβοκάτορες των ΜΜΕ που παριστάνουν τους επικοινωνιολόγους. Απαντήσαμε κατηγορηματικά εξαρχής με μήνυση εναντίον τους. Θεωρώ κωμικές όλες αυτές τις ετικέτες που προσπαθούν κάποιοι να κολλήσουν, ακριβώς γιατί τους λείπουν τα ουσιαστικά επιχειρήματα. Μας ενδιαφέρει η συνεργασία με την ελληνική ομογένεια και τους απόδημους Έλληνες σε οποιαδήποτε χώρα κι αν βρίσκονται, μας ενδιαφέρει η συνεργασία με όλες τις χώρες που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες και ωφέλιμες για τα εθνικά συμφέροντα».

