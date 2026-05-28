search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 08:43
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 07:24

ΟΠΕΚΑ: Στα ΑΤΜ για το επίδομα παιδιού και άλλες 18 παροχές – Πότε μπαίνουν τα χρήματα

28.05.2026 07:24
ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα, παροχές και η τέταρτη δόση για το επίδομα παιδιού - Media

Σε προγραμματισμένες πληρωμές συνολικά 19 επιδομάτων για τον μήνα Μάιο θα προχωρήσει αύριο, Παρασκευή (29/5), ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Ανάμεσα στα άλλα θα πληρωθούν είναι τα επιδόματα παιδιού και στέγασης καθώς και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Συνολικά θα καταβληθούν 275.075.217 ευρώ σε 1.057.814 δικαιούχους.

Μάλιστα, όπως συμβαίνει κάθε φορά, τα χρήματα θα αρχίσουν να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από σήμερα (28/5) το απόγευμα.

Συγκεκριμένα θα πληρωθούν τα εξής επιδόματα:

  1. Επίδομα παιδιού: 460.803 δικαιούχοι – 92.028.168 ευρώ
  2. Επίδομα στέγασης: 172.145 δικαιούχοι – 20.466.086 ευρώ
  3. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 145.229 δικαιούχοι – 32.988.415 ευρώ
  4. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 590 δικαιούχοι – 139.023 ευρώ
  5. Αναπηρικά: 208.759 δικαιούχοι – 97.425.715 ευρώ
  6. Επίδομα Ομογενών: 4.897 δικαιούχοι -173.775 ευρώ
  7. Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.781 δικαιούχοι – 4.638.347 ευρώ
  8. Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων: 23.530 δικαιούχοι -9.279.328 ευρώ
  9. Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων: 470 δικαιούχοι -151.575 ευρώ
  10. Έξοδα κηδείας: 93 δικαιούχοι – 73.643 ευρώ
  11. Επίδομα γέννησης: 8.863 δικαιούχοι – 11.648.950 ευρώ
  12. Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 5 δικαιούχοι – 2.100 ευρώ
  13. Κόκκινα δάνεια: 3.114 δικαιούχοι- 255.329 ευρώ
  14. Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ
  15. Ευάλωτοι οφειλέτες: 397 δικαιούχοι – 44.644 ευρώ
  16. Επίδομα αναδοχής: 625 δικαιούχοι – 507.768 ευρώ
  17. Επαγγελματική αναδοχή: 8 δικαιούχοι – 14.800 ευρώ
  18. Πρόγραμμα προσωπικού βοηθού: 2.396 δικαιούχοι – 1.877.766 ευρώ
  19. Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας: 14.092 δικαιούχοι – 3.342.785 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-επίδομα παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

Διαβάστε επίσης:

Παγίδα τεκμηρίων: Πώς ένα μικρό λάθος στο Ε1 μπορεί να μετατρέψει μια κενή κατοικία σε φορολογικό «εφιάλτη»

Ρεκόρ νέων συνταξιοδοτήσεων το α’ τετράμηνο του 2026 – 74.838 οι νέες αιτήσεις, 7 στις 10 από γυναίκες

Η παγίδα του εύκολου πλουτισμού μέσω social media – Ο Νίκος Βασιλάκος προειδοποιεί για τις επενδυτικές συμβουλές στο TikTok και το Instagram

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iereas
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη ιερέας για… άσκοπους πυροβολισμούς σε πανηγύρι

cinema new
ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινιών: «Homo sapiens?» και «Ένας ποιητής» – Οι απόκληροι της λατινοαμερικανικής κοινωνίας

grafeio new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γραφεία δύο ταχυτήτων στην Αθήνα: «Χρυσά» ενοίκια στα καλά ακίνητα, αζήτητα τα παλιά κτίρια

ALEXISTSIPRAS_THISIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού της με την Ιστορία» – Το νέο βίντεο από το Θησείο

tainia-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Τρόμος, περιπέτεια και «Οι Κρίστοφερ» του Στίβεν Σόντερμπεργκ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

patisa-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στην Πατησίων: Στο κεφάλι του θύματος στόχευαν οι δράστες (Photos/Video)

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 08:40
iereas
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη ιερέας για… άσκοπους πυροβολισμούς σε πανηγύρι

cinema new
ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινιών: «Homo sapiens?» και «Ένας ποιητής» – Οι απόκληροι της λατινοαμερικανικής κοινωνίας

grafeio new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γραφεία δύο ταχυτήτων στην Αθήνα: «Χρυσά» ενοίκια στα καλά ακίνητα, αζήτητα τα παλιά κτίρια

1 / 3