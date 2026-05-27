Ρεκόρ νέων συνταξιοδοτήσεων το α’ τετράμηνο του 2026 – 74.838 οι νέες αιτήσεις, 7 στις 10 από γυναίκες

Το 2026 φαίνεται πως είναι το έτος της πιο μαζικής φυγής στη συνταξιοδότηση για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους από ιδρύσεως ΕΦΚΑ (2107), αποκαλύπτει ο καθηγητής και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξης Μητρόπουλος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη «Μηνιαία Απεικόνιση Απονομών Κύριων Συντάξεων» του Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ «ΑΤΛΑΣ» για τον Απρίλιο 2026, που δημοσιεύθηκε χθες, προκύπτει ότι οι νέες αιτήσεις ανήλθαν σε 16.625. Μαζί με τον Ιανουάριο 2026 που είχαμε 18.636 νέες αιτήσεις, τον Φεβρουάριο 2026 με 18.363 και τον Μάρτιο με 21.214, οι αιτήσεις τετραμήνου φτάνουν αθροιστικά τις 74.838 νέες αιτήσεις!! Υπενθυμίζουμε ότι το α’ τετράμηνο του 2025 είχαμε 63.542 νέες αιτήσεις, δηλαδή 11.296 λιγότερες!

Το 2026, όμως, οι νέες αιτήσεις ακολούθησαν μια πρωτοφανή αυξητική τάση, αφού το τρίμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 έχουμε τις περισσότερες νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης (74.838) από τα αντίστοιχα τετράμηνα ΟΛΩΝ των προηγουμένων ετών, τουλάχιστον από το 2017 (ίδρυση ΕΦΚΑ), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα που αντλήθηκε από την Έκθεση «ΑΤΛΑΣ» Απριλίου 2021!!

Στον παρακάτω Πίνακα (σελ. Π4) αποτυπώνεται η ροή των αιτήσεων συνταξιοδότησης από το 2019 και μετά, όπως καταγράφεται στη Μηνιαία Απεικόνιση Απονομών Κύριων Συντάξεων του Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ «ΑΤΛΑΣ».

Είναι πραγματικότητα ότι ο φόβος για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, για αλλαγή επί τα χείρω του θεσμικού πλαισίου για εξαγορά πλασματικού χρόνου (σπουδών, στρατού, τέκνων κ.ά.), για αλλαγή τού τρόπου υπολογισμού των συνταξίμων αποδοχών επί τα χείρω από 1-1-2026 καθώς και ο υπολογισμός των νέων συντάξεων με βάση τις αποδοχές ολόκληρου του εργασιακού βίου («ρήτρα Τσίπρα»), οδηγούν όλο και περισσότερους εργαζομένους στη μαζική φυγή στη συνταξιοδότηση.

Με το γ’ Μνημόνιο (ν. 4336/2015) επαναθεσπίστηκε και θωρακίστηκε η «ρήτρα προσδόκιμου»

Με το γ’ Μνημόνιο (ν. 4336/2015, ΦΕΚ Α 94) που ψήφισαν και τα πέντε τότε κόμματα των Μνημονίων (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ, ΠΟΤΑΜΙ) και σε υλοποίηση της πιο πάνω διάταξης του ν. 3863/2010, αυξήθηκε το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στο 67ο έτος, αλλά ταυτόχρονα επαναθεσπίστηκε η «ρήτρα προσδόκιμου» από 1-1-2024 για αύξηση των ορίων ηλικίας ανά τριετία, όμως αυτή τη φορά μετά το 67ο έτος ηλικίας.

Ειδικότερα, η διάταξη του ν. 4336/2015 (υποπερ.Ε3. σελ. 982), που θέσπισε την ανά τριετία αύξηση των ορίων ηλικίας πάνω από το 67ο έτος και με βάση το προσδόκιμο ζωής τού γενικού πληθυσμού, ανέφερε επί λέξει τα εξής:

«1.α) Από 1.1.2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζονται το 62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 («ρήτρα προσδοκίμου»).

β) Από 1.1.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζεται το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 χρόνια ασφάλισης.».

Όλες οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, σε εφαρμογή τής παραπάνω διάταξης του ν. 4336/2015, τελικά καταργήθηκαν από 1-1-2022 και κατά παράταση από 1-1-2023 με το άρθρο 20 του ν. 4997/2023.

Η κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα τις προθέσεις της αναφορικά με τη δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών, καθώς και με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης προκειμένου οι ασφαλισμένοι να γνωρίζουν και να αποφασίζουν έγκαιρα, με νηφαλιότητα και ψυχραιμία για το τι θα επιλέξουν αναφορικά με την κομβική για τη ζωή τους απόφαση συνταξιοδότησης.

