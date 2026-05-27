Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα (Video)

Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα (27/5) συγγενείς και φίλοι στη Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή στα 55 της χρόνια, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Συντετριμμένοι έφτασαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, όπου αναμένεται να τελεστεί η εξόδιος ακολουθία τόσο ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας όσο η κόρη τους, η μητέρα της εκλιπούσας, Σπυριδούλα και η αδερφή της που ξέσπασε σε λυγμούς.

Από τα πρώτα πρόσωπα που βρέθηκαν στον Ιερό Ναό για το τελευταίο αντίο ήταν ο στενός φίλος της πρώην γυμνάστριας και μοντέλου, Χάρης Σιανίδης, αλλά και ο Μάκης Τσέλιος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κόρης της Γωγώς Μαστροκώστα, Βικτώριας, η εξόδιος ακολουθία θα ξεκινήσει στις 12:00, ενώ η ταφή θα γίνει στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.

