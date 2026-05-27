Καιρός: Με νέα μικρή αστάθεια φεύγει ο Μάιος – Ποδαρικό με 30αρια φέρνει ο Ιούνιος

Οι υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά της χώρας θα συνεχιστούν σήμερα και αύριο, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο ωστόσο για νέα αστάθεια 48 ωρών από την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, οι θερμοκρασίες θα πέσουν λίγο, αλλά θα μείνουν σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο θα επικρατούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Χθες το θερμόμετρο άγγιξε τους 34 βαθμούς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Ημαθίας και της Πιερίας.

Από την Δευτέρα ο Ιούνιος αναμένεται να μπει δυναμικά με θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς, φτάνοντας ακόμη και τους 35 στα κεντρικά ηπειρωτικά και την Θεσσαλία.

Ο καιρός την Πέμπτη 28/5

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 29/5

Στα βόρεια, τα κεντρικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στα κεντρικά και το μεσημέρι – απόγευμα στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά.

Στη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα δυτικά βαθμιαία μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια.

Ο καιρός το Σάββατο 30/5

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

