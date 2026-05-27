ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει – Σώοι οι επιβαίνοντες

Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει στο τμήμα του ΒΟΑΚ Ρέθυμνο – Χανιά κοντά στον κόμβο Καλυβών, το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με το cretalive.gr στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία κατάφεραν έγκαιρα να εγκαταλείψουν το φλεγόμενο αυτοκίνητο, χωρίς να φέρουν τραύματα.

Εκτεταμένες υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 7 πυροσβέστες με τρία οχήματα, που έσπευσαν στο σημείο.

Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, στο όχημα ωστόσο προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.

