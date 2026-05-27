Ο Άδωνις Γεωργιάδης με ειρωνικό ύφος, σχολίασε την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Ο υπουργός Υγείας κάνει λόγο για «ίδια συνταγή» από τον πρώην πρωθυπουργό και αναρωτήθηκε γιατί χρειαζόταν τελικά αυτό το rebranding.

«Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην Αριστερά και στην Άκρα Αριστερά τί το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους κλπ;» αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Ο παλιός γνωστός, αντιπαθής, ανιστόρητος και εμπαθής Αλέξης Τσίπρας. “Η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας” είπε υπονοώντας τον εαυτό του ο Π/Θ της σκευωρίας Novartis…Και πού να σφίξουν οι ζέστες!» πρόσθεσε.

ΕΛ.Α.Σ. – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», το όνομα του νέου κόμματος του @atsipras και το ερώτημα είναι ένα:

Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην Αριστερά και στην Άκρα Αριστερά τί το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 26, 2026

