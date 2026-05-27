Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης με ειρωνικό ύφος, σχολίασε την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
Ο υπουργός Υγείας κάνει λόγο για «ίδια συνταγή» από τον πρώην πρωθυπουργό και αναρωτήθηκε γιατί χρειαζόταν τελικά αυτό το rebranding.
«Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην Αριστερά και στην Άκρα Αριστερά τί το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους κλπ;» αναφέρει χαρακτηριστικά.
«Ο παλιός γνωστός, αντιπαθής, ανιστόρητος και εμπαθής Αλέξης Τσίπρας. “Η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας” είπε υπονοώντας τον εαυτό του ο Π/Θ της σκευωρίας Novartis…Και πού να σφίξουν οι ζέστες!» πρόσθεσε.
Διαβάστε επίσης
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε τη μήνυση κατά Γεωργιάδη
Στροφή στην καθημερινότητα από την κυβέρνηση, ως «όπλο» για το νέο πολιτικό περιβάλλον
Καραμανλική τορπίλη στα «ήρεμα νερά» των ελληνοτουρκικών και της… ΝΔ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.