Google: «Καμπάνα» με τριψήφιο ποσό εκατ. ευρώ από την Ε.Ε.- Ελέγχεται για μονοπωλιακή πρακτική

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να επιβάλει πρόστιμο ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην Google, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, σύμφωνα με την εφημερίδα Handelsblatt.

Η γερμανική εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές από την Κομισιόν, αναφέρει πως στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η Επιτροπή για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, η ΕΕ θα επιβάλει πρόστιμο στη θυγατρική της Alphabet, με το ύψος του να φτάνει «τριψήφιο ποσό σε εκατομμύρια ευρώ». Η απόφαση πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της- μεταδίδει και το Ρόιτερς- και αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η έρευνα άρχισε τον Μάρτιο του 2025, και σχετίζεται με ανησυχίες ότι η Google ευνοεί τις δικές της υπηρεσίες στα αποτελέσματα αναζήτησης και με την καμπάνια της η Κομισιόν επιδιώκει να διασφαλίσει ότι το πιο δημοφιλές «ψαχτήρι» του ιντερνετ συμμορφώνεται με τους Ενωσιακούς κανονισμούς.

Η Επιτροπή ενδιαφέρεται περισσότερο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης παρά για την επιβολή κυρώσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τόμας Ρενιέ σε δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Ακόμα και με τις διαπραγματεύσεις μας για μελλοντικές λύσεις, δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

Η Google επέκρινε τον αντίκτυπο των κανόνων της ΕΕ στο προϊόν αναζήτησής της και δήλωσε ότι επιθυμεί να επιλύσει την υπόθεση. Αυτό θα είναι το υψηλότερο πρόστιμο που έχει επιβάλει ποτέ η ΕΕ για παραβίαση του νέου Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), αναφέρει η γερμανική εφημερίδα.

