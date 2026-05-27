search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 13:29
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.05.2026 12:14

Google: «Καμπάνα» με τριψήφιο ποσό εκατ. ευρώ από την Ε.Ε.- Ελέγχεται για μονοπωλιακή πρακτική

27.05.2026 12:14
google

Η Ευρωπαϊκή  Ένωση σχεδιάζει να επιβάλει πρόστιμο ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην Google, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, σύμφωνα με την εφημερίδα Handelsblatt.

Η γερμανική εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές από την Κομισιόν, αναφέρει πως στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η Επιτροπή για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, η ΕΕ θα επιβάλει πρόστιμο στη θυγατρική της Alphabet, με το ύψος του να φτάνει «τριψήφιο ποσό σε εκατομμύρια ευρώ». Η απόφαση πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της- μεταδίδει και το Ρόιτερς- και αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η έρευνα άρχισε τον Μάρτιο του 2025, και σχετίζεται με ανησυχίες ότι η Google ευνοεί τις δικές της υπηρεσίες στα αποτελέσματα αναζήτησης και με την καμπάνια της η Κομισιόν επιδιώκει να διασφαλίσει ότι το πιο δημοφιλές «ψαχτήρι» του ιντερνετ συμμορφώνεται με τους Ενωσιακούς κανονισμούς.

Η Επιτροπή ενδιαφέρεται περισσότερο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης παρά για την επιβολή κυρώσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τόμας Ρενιέ σε δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Ακόμα και με τις διαπραγματεύσεις μας για μελλοντικές λύσεις, δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

Η Google επέκρινε τον αντίκτυπο των κανόνων της ΕΕ στο προϊόν αναζήτησής της και δήλωσε ότι επιθυμεί να επιλύσει την υπόθεση. Αυτό θα είναι το υψηλότερο πρόστιμο που έχει επιβάλει ποτέ η ΕΕ για παραβίαση του νέου Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), αναφέρει η γερμανική εφημερίδα.

Διαβάστε επίσης:

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

Οι Google, Netflix και Amazon θα κυριαρχήσουν στην ψηφιακή διαφήμιση μέχρι το 2030

ΣΚΑΪ: Η ιστορία της Λεωφόρου αρχίζει να «ξεδιπλώνεται» στο σημερινό «Prime Time» με τον Παύλο Τσίμα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TOYSTORY5-ONLINE-USE t950
ΣΙΝΕΜΑ

«Toy Story 5»: Η Pixar έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό trailer του animation – Στο cast ο Bad Bunny (photos/video)

kalpi-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, με μονοψήφια νούμερα 4ο το ΠΑΣΟΚ – Κέρδη για ΝΔ

liagkas-antona-new
LIFESTYLE

Αντωνά για Λιάγκα: «Αγάπησα τον Γιώργο από την πρώτη στιγμή» (Video)

mitsotakis_ygeia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τρολάρισμα Μητσοτάκη για το κόμμα Τσίπρα: Άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη – ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ

mastrokosta-kideia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα: Συγκλόνισε ο Τραϊανός Δέλλας στον επικήδειο – «Ξεκουράσου αγάπη μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

tsipras karamanlis dendias doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη για τη δεύτερη θέση, η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα, χωρίς άγχος η Καρυστιανού, η κοινή γραμμή Καραμανλή – Δένδια, η κυβερνητική ομολογία για «μπλοκ» στον Δούκα    

dimitra-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε πτυχίο στην Αγγλική Φιλολογία!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 13:29
TOYSTORY5-ONLINE-USE t950
ΣΙΝΕΜΑ

«Toy Story 5»: Η Pixar έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό trailer του animation – Στο cast ο Bad Bunny (photos/video)

kalpi-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, με μονοψήφια νούμερα 4ο το ΠΑΣΟΚ – Κέρδη για ΝΔ

liagkas-antona-new
LIFESTYLE

Αντωνά για Λιάγκα: «Αγάπησα τον Γιώργο από την πρώτη στιγμή» (Video)

1 / 3