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12.07.2026 10:29

Ντίνος Σιωμόπουλος – Στέλλα Γκαντώνα: Το φινάλε και η δέσμευση για την 7η σεζόν (Video)

12.07.2026 10:29
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Με τραγούδια αποχαιρέτησαν το τηλεοπτικό κοινό για το καλοκαίρι ο Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα.

Το δίδυμο του Mega ανανέωσε το ραντεβού με τους τηλεθεατές για τις 5 Σεπτεμβρίου, όταν και αναμένεται να επιστρέψει στις επάλξεις της ενημέρωσης.

«Μαζί με τη Στέλλα και όλη την ομάδα, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, καταφέραμε να ολοκληρωθεί και η έκτη σεζόν του “Mega Σαββατοκύριακο”. Πραγματικά, εσείς μάς έχετε φέρει στην πρώτη θέση. Εμείς προσπαθούμε μέσα από τη δύσκολη επικαιρότητα, μέσα από την ειδησεογραφία, με τα απρόβλεπτά μας, με τα περίεργά μας, με όλα αυτά να πετυχαίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και αυτή είναι η δέσμευσή μας και για τη νέα σεζόν… Να είμαστε όλοι ενωμένοι κα να δώσουμε στον κόσμο μια νότα αισιοδοξίας», είπε ο Ντίνος Σιωμόπουλος.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που έξι χρόνια τώρα μας έχετε κάνει σε μια δουλειά που θέλει πολύ γερό στομάχι να συνεχίζουμε. Χαιρόμαστε που είμαστε σε έναν σταθμό που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τη δουλειά μας έτσι όπως εμείς κρίνουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ανανεώσουμε για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το ραντεβού μας», δήλωσε η Στέλλα Γκαντώνα, ευχαριστώντας έναν έναν τους συνεργάτες τους.

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