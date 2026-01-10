Στέλλα Γκαντώνα: Έκανε γενέθλια στο πλατό – Η έκπληξη, η τούρτα και οι ευχές

Τα γενέθλιά της στο πλατό του «Mega Σαββατοκύριακο» γιόρτασε η Στέλλα Γκαντώνα.

Οι συνεργάτες της στην εκπομπή της ετοίμασαν μια έκπληξη λίγο πριν το τέλος. Της έφεραν μια τούρτα στο πλατό, με την ίδια να σβήνει τα κεράκια και εκείνους να της τραγουδούν.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Δεν έχω ξανακάνει γενέθλια στον αέρα», ανέφερε αρχικά η Στέλλα Γκαντώνα

«Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους εδώ, Ντίνο εσένα, τα κορίτσια πάνω, όλα τα παιδιά στο κοντρόλ», πρόσθεσε.

