Μάνεσης για Παπαδάκη: «Δεν μπορώ να συνυπάρξω με ανθρώπους που χύνουν κροκοδείλια δάκρυα» – «Έβλαψαν τον Γιώργο κι έφυγε πικραμένος»

manesis

Το δικό του αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη είπε ο Νίκος Μάνεσης, το πρωί του Σαββάτου, μέσα από την εκπομπή του στον ALPHA.

«Δεν είναι μόνο η κηδεία, είναι και οι τηλεοπτικές εκπομπές. Με κάλεσαν όλοι να μιλήσω, γιατί γνώριζαν τις στενές σχέσεις που είχαμε. Δεν θα μπορούσα να συνυπάρξω με ανθρώπους που έχυναν κροκοδείλια δάκρυα…», ανέφερε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής.

«Και γνώριζα πολύ καλά και το γνωρίζουν και οι ίδιοι καλύτερα, ότι δεν τον σεβάστηκαν και τον έβλαψαν. Ο Γιώργος έφυγε πικραμένος και δεν τολμάει να το πει κανείς. Ο πιο ταλαντούχος άνθρωπος, χάραξε ιστορία και μας δίδαξε. Κουράγιο στην Τίνα, στον Φοίβο, στα παιδιά του… Επαναλαμβάνω, ο Γιώργος ήταν ο καλύτερος απ’ όλους μας. Δυσαρεστούνται κάποιοι…», πρόσθεσε.

»Και με μεγάλη έκπληξη είδα και άκουσα να στριμώχνονται κάποιοι σε κάμερες για να κάνουν δηλώσεις, οι οποίοι δεν τον σεβάστηκαν. Επειδή εγώ δεν το κρατάω το στόμα μου, εκεί που υπάρχει υποκρισία, προσπαθώ να είμαι διακριτικός. Πολλοί ήταν αυτοί που του πριόνισαν την καρέκλα…», συνέχισε.

