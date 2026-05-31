Κρήτη: Πυραυλικό εξάρτημα ξεβράστηκε σε παραλία

Άλλο ένα παράξενο αντικείμενο που παραπέμπει σε εξάρτημα πυραυλικού συστήματος, ακίνδυνου για τους πολίτες ξεβράστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Πρόκειται για το δεύτερο εύρημα που παραπέμπει σε πυραυλικό εξάρτημα το οποίο ξεβράζεται σε παραλία της Κρήτης μέσα σε λίγες μέρες.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρχών πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με αυτό που είχε βρεθεί στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου την προηγούμενη βδομάδα όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Μοιάζει με μεταλλική μπάλα που όπως είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη βδομάδα πρόκειται για εξάρτημα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυραύλου Ρωσικής κατασκευής που χρησιμοποιείται από τον Ελληνικό Στρατό και είναι εντελώς ακίνδυνο.

Και σε αυτή την περίπτωση Λιμενικό και Αστυνομία απέκλεισαν την ακτή ενώ κλήθηκε κλιμάκιο του στρατού και θα το απομακρύνει. Δεν δημιουργήθηκε πανικός και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα σε λουόμενο.

