search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 22:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

31.05.2026 21:02

Κρήτη: Πυραυλικό εξάρτημα ξεβράστηκε σε παραλία

31.05.2026 21:02
piravlos1

Άλλο ένα παράξενο αντικείμενο που παραπέμπει σε εξάρτημα πυραυλικού συστήματος, ακίνδυνου για τους πολίτες ξεβράστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Πρόκειται για το δεύτερο εύρημα που παραπέμπει σε πυραυλικό εξάρτημα το οποίο ξεβράζεται σε παραλία της Κρήτης μέσα σε λίγες μέρες.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρχών πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με αυτό που είχε βρεθεί στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου την προηγούμενη βδομάδα όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Μοιάζει με μεταλλική μπάλα που όπως είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη βδομάδα πρόκειται για εξάρτημα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυραύλου Ρωσικής κατασκευής που χρησιμοποιείται από τον Ελληνικό Στρατό  και είναι εντελώς ακίνδυνο.

Και σε αυτή την περίπτωση Λιμενικό και Αστυνομία απέκλεισαν την ακτή ενώ κλήθηκε κλιμάκιο του στρατού και θα το απομακρύνει. Δεν δημιουργήθηκε πανικός και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα σε λουόμενο.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Στα χέρια της αστυνομίας ο άνδρας που απειλούσε έξω από σπίτι κρατώντας αλυσοπρίονο

Λάρισα: Έγκυος ξύπνησε και ήρθε τετ-α-τετ με διαρρήκτη που εισέβαλε στο διαμέρισμα – Ψέλλισε «συγγνώμη» και έφυγε ο δράστης

Θεσσαλονίκη: Άνδρας με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι – Κλειδώθηκε μητέρα με παιδιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
XILODARMOS
ΕΛΛΑΔΑ

Θησείο: Συμμορία ανηλίκων ξυλοκόπησε άγρια 20χρονη για να της κλέψει το κινητό

tettei-santchez-panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοί του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 11χρονος που έπεσε σε γκρεμό 6 μέτρων

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τι περιλαμβάνει η νέα πρόταση του Τραμπ: Οι όροι του για να αποσυρθούν από το Ορμούζ αμερικανικά στρατεύματα

asthenoforo-italia
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σε νοσοκομείο της Σαρδηνίας ύποπτο κρούσμα του Έμπολα – Σε απομόνωση ο Ιταλός πολίτης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

fei-skorda-new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Ξέφυγε» η Σκορδά το πρωί της Παρασκευής

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 22:36
XILODARMOS
ΕΛΛΑΔΑ

Θησείο: Συμμορία ανηλίκων ξυλοκόπησε άγρια 20χρονη για να της κλέψει το κινητό

tettei-santchez-panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοί του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 11χρονος που έπεσε σε γκρεμό 6 μέτρων

1 / 3