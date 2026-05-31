Αραβικά ΜΜΕ έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες από την τροποποιημένη πρόταση που έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν για εκεχειρία.

Σύμφωνα με αυτά τα μέσα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποκλείσει την πλήρη απελευθέρωση των ιρανικών κεφαλαίων που έχουν δεσμευτεί, ωστόσο, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ξεπαγώσει ένα μικρό μέρος των ιρανικών κεφαλαίων άμεσα, με τα υπόλοιπα να ξεπαγώνουν σταδιακά και εφόσον η Τεχεράνη καλύπτει τις δεσμεύσεις της απέναντι στη συμφωνία που ενδέχεται να επιτευχθεί το επόμενο διάστημα.

Επίσης, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν έχει θέσει αυτή τη φορά χρονικό περιθώριο στις διαπραγματεύσεις.

Αν και τα αμερικανικά Μέσα μιλούν για πιο αυστηρούς όρους του Τραμπ, ιρανικές πηγές άφησαν να εννοηθεί ότι οι νέοι όροι που θέτει δεν είναι αξεπέραστοι.

Τονίζεται, ωστόσο, ότι το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως και το θέμα των αποζημιώσεων, το οποίο όμως, θα αναλυθεί σε ένα επόμενο στάδιο διαπραγμάτευσης.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο στέκονται, είναι οι εγγυήσεις που ζητά το Ιράν για μόνιμο τερματισμό των εχθροπραξιών και στον Λίβανο από το Ισραήλ, μαζί με χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της χώρας που δεν φαίνεται να έχει ξεκάθαρη απάντηση ο Τραμπ.

Οι δύο όροι για απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων

Ο Αμερικανός μεγιστάνας μιλώντας στο FOX News, τόνισε ότι είναι αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας, αλλά δεν απέκλεισε, σε περίπτωση ναυαγίου, την επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Όπως δήλωσε, οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή θα αποσυρθούν υπό δύο όρους: όταν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και όταν επιλυθεί το ζήτημα με τα πυρηνικά του Ιράν.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι οι συνομιλίες και η ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ, μέσω του Πακιστάν, συνεχίζονται, κάνοντας έκκληση προς όλους, να μην βιάζονται να βγάζουν συμπεράσματα, πριν η διαδικασία φτάσει σε ένα επίπεδο.

