ΠΑΣΟΚ για τα επεισόδια στην Αλβανία: Για να ενταχθούν στην ΕΕ να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο

Τα σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία όπου ομογενείς διαμαρτύρονται για την κατασκευή τουριστικού θερέτρου του Τζάρεντ Κούσνερ, απασχόλησαν και το ΠΑΣΟΚ.

Ο Δημήτρης Μάντζος, τόνισε πως από την κυβέρνηση θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στα Τίρανα πως αν θέλουν να ενταχθούν στην ΕΕ, θα πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο.

«Τα πρόσφατα βίαια περιστατικά στην Αλβανία, που οδήγησαν στον τραυματισμό Έλληνα ομογενή, προκαλούν έντονη ανησυχία. Αυξάνουν δε την ανάγκη της χώρας μας ενός για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή και αφ’ ετέρου για την άμεση γνωστοποίηση των σχετικών ζητημάτων στα αρμόδια όργανα της ΕΕ» ανέφερε αρχικά στη δήλωσή του και πρόσθεσε:

«Πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γίνεται σαφές προς την Αλβανική Κυβέρνηση ότι η ενταξιακή πορεία της χώρας προς την ΕΕ προϋποθέτει την πλήρη ικανοποίηση των Κριτηρίων της Κοπεγχάγης και των υποχρεώσεων που σχετίζονται με το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ιδίως των περιουσιακών δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας».

