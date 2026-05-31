Τροχαίο δυστύχημα στη Πάτρα: Η κάμερα στο κράνος του πατέρα θα δώσει απαντήσεις για την οικογενειακή τραγωδία

Θλίψη στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει η οικογενειακή τραγωδία στη Πάτρα, όπου πατέρας και γιος σκοτώθηκαν σε τροχαίο σήμερα (31/5) το πρωί.

Ο νεαρός ήταν συνοδηγός στην μηχανή και ο πατέρας του ήταν οδηγός και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, στο κράνος του είχε και μια κάμερα που κατέγραφε τις κινήσεις τους.

Αυτή η κάμερα είναι στα χέρια των Αρχών που αναμένεται να την εξετάσουν για να δουν αν θα τους οδηγήσει στα αίτια της τραγωδίας.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Πατρών, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, ενώ η μοτοσικλέτα κατευθυνόταν προς Ρίο.

Αμφότεροι φορούσαν προστατευτικό κράνος ωστόσο η σύγκρουση με το προστατευτικό κιγκλίδωμα ήταν τόσο δυνατή που ο νεαρός σκοτώθηκε ακαριαία. Ο πατέρας του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου εξέπνευσε λίγο μετά.

Να σημειωθεί πως ο νεαρός ήταν 17 ετών (και όχι 20 όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό) και ήταν μαθητής της Γ’ Λυκείου. Στο σημείο έχουν πάει συμμαθητές του και έχουν αφήσει λουλούδια και έχουν ανάψει κεριά.

