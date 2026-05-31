search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 00:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.05.2026 22:54

Τροχαίο δυστύχημα στη Πάτρα: Η κάμερα στο κράνος του πατέρα θα δώσει απαντήσεις για την οικογενειακή τραγωδία

31.05.2026 22:54
mixani-troxaio-patra

Θλίψη στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει η οικογενειακή τραγωδία στη Πάτρα, όπου πατέρας και γιος σκοτώθηκαν σε τροχαίο σήμερα (31/5) το πρωί.

Ο νεαρός ήταν συνοδηγός στην μηχανή και ο πατέρας του ήταν οδηγός και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, στο κράνος του είχε και μια κάμερα που κατέγραφε τις κινήσεις τους.

Αυτή η κάμερα είναι στα χέρια των Αρχών που αναμένεται να την εξετάσουν για να δουν αν θα τους οδηγήσει στα αίτια της τραγωδίας.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Πατρών, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, ενώ η μοτοσικλέτα κατευθυνόταν προς Ρίο. 

Αμφότεροι φορούσαν προστατευτικό κράνος ωστόσο η σύγκρουση με το προστατευτικό κιγκλίδωμα ήταν τόσο δυνατή που ο νεαρός σκοτώθηκε ακαριαία. Ο πατέρας του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου εξέπνευσε λίγο μετά.

Να σημειωθεί πως ο νεαρός ήταν 17 ετών (και όχι 20 όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό) και ήταν μαθητής της Γ’ Λυκείου. Στο σημείο έχουν πάει συμμαθητές του και έχουν αφήσει λουλούδια και έχουν ανάψει κεριά.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 11χρονος που έπεσε σε γκρεμό 6 μέτρων

Κρήτη: Πυραυλικό εξάρτημα ξεβράστηκε σε παραλία

Θεσσαλονίκη: Στα χέρια της αστυνομίας ο άνδρας που απειλούσε έξω από σπίτι κρατώντας αλυσοπρίονο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
psg
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανζουρλισμός στο Παρίσι για την υποδοχή των πρωταθλητών Ευρώπης – Χιλιάδες οπαδοί στη φιέστα της Παρί (Photos-Videos)

MAKRON
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν μετά τις επαφές με Άραβες ηγέτες: «Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο»

teixos palestini
ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Επίθεση με αυτοκίνητο κοντά σε εβραϊκό οικισμό – Τραυματίστηκαν δύο έφηβες

falaina11
ΕΛΛΑΔΑ

Φάλαινα εμφανίστηκε ανοιχτά στον Βόρειο Ευβοϊκό (Video)

mixani-troxaio-patra
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Πάτρα: Η κάμερα στο κράνος του πατέρα θα δώσει απαντήσεις για την οικογενειακή τραγωδία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

fei-skorda-new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Ξέφυγε» η Σκορδά το πρωί της Παρασκευής

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 00:23
psg
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανζουρλισμός στο Παρίσι για την υποδοχή των πρωταθλητών Ευρώπης – Χιλιάδες οπαδοί στη φιέστα της Παρί (Photos-Videos)

MAKRON
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν μετά τις επαφές με Άραβες ηγέτες: «Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο»

teixos palestini
ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Επίθεση με αυτοκίνητο κοντά σε εβραϊκό οικισμό – Τραυματίστηκαν δύο έφηβες

1 / 3