search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 22:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.05.2026 20:27

Θεσσαλονίκη: Στα χέρια της αστυνομίας ο άνδρας που απειλούσε έξω από σπίτι κρατώντας αλυσοπρίονο

31.05.2026 20:27
astinomia-new

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής στη περιοχή του Δρυμού στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας με αλυσοπρίονο έκανε την εμφάνισή του έξω από σπίτι οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη θέα του άνδρα με το αλυσοπρίονο η μητέρα με τα ανήλικα παιδιά της κλειδώθηκαν στο σπίτι. Kάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ο άνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία, προσήχθη από την ΕΛ.ΑΣ. και μεταφέρθηκε στο Α.Τ. Ωραιοκάστρου. Το αλυσοπρίονο που κρατούσε δεν ήταν σε λειτουργεία ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν τον άνδρα σε αυτή του την ενέργεια.

Διαβάστε επίσης:

Λάρισα: Έγκυος ξύπνησε και ήρθε τετ-α-τετ με διαρρήκτη που εισέβαλε στο διαμέρισμα – Ψέλλισε «συγγνώμη» και έφυγε ο δράστης

Θεσσαλονίκη: Άνδρας με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι – Κλειδώθηκε μητέρα με παιδιά

Μάνδρα: Αίσιο τέλος με τον άνδρα που απειλούσε να αυτοκτονήσει – Τον έπεισε διαπραγματευτής να κατέβει από την ταράτσα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
XILODARMOS
ΕΛΛΑΔΑ

Θησείο: Συμμορία ανηλίκων ξυλοκόπησε άγρια 20χρονη για να της κλέψει το κινητό

tettei-santchez-panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοί του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 11χρονος που έπεσε σε γκρεμό 6 μέτρων

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τι περιλαμβάνει η νέα πρόταση του Τραμπ: Οι όροι του για να αποσυρθούν από το Ορμούζ αμερικανικά στρατεύματα

asthenoforo-italia
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σε νοσοκομείο της Σαρδηνίας ύποπτο κρούσμα του Έμπολα – Σε απομόνωση ο Ιταλός πολίτης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

fei-skorda-new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Ξέφυγε» η Σκορδά το πρωί της Παρασκευής

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 22:36
XILODARMOS
ΕΛΛΑΔΑ

Θησείο: Συμμορία ανηλίκων ξυλοκόπησε άγρια 20χρονη για να της κλέψει το κινητό

tettei-santchez-panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοί του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 11χρονος που έπεσε σε γκρεμό 6 μέτρων

1 / 3