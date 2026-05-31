Μηνύματα δύναμης στέλνει ο Σταύρος Φλώρος ο οποίος μετά το ατύχημα που είχε κατά την παραμονή του στο Survivor, είχε ένα φρικιαστικό ατύχημα.

Ένα ατύχημα εξαιτίας του οποίου έχασε το ένα του πόδι και χρειάστηκε πολλαπλά χειρουργεία για να τα βγάλει πέρα.

Τώρα, ο Φλώρος εμφανίστηκε στα σόσιαλ χαμογελαστός και πιο αισιόδοξος, ενώ συνεχίζει τη θεραπεία του στο Μαϊάμι.

«Η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει. Σηκώθηκαν όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου», αναφέρει ο νεαρός διαγωνιζόμενος του ριάλιτι το οποίο κόπηκε μετά το ατύχημά του.

«Δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν. Είμαι πιο δυνατός. Πιο ώριμος. Πιο ευγνώμων για όσα κάποτε θεωρούσα δεδομένα. Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι. Δείχνει έναν άνθρωπο που βρήκε μέσα του μια δύναμη που δεν ήξερε ότι είχε», τονίζει.

«Και αν αυτή η δοκιμασία μου έμαθε κάτι, είναι ότι μπορεί να σου πάρουν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ το πείσμα, την αξιοπρέπεια και τη θέληση να συνεχίσεις. Το χαμόγελο που βλέπετε δεν είναι επειδή όλα ήταν εύκολα. Είναι επειδή επέλεξα να μην αφήσω τις δυσκολίες να μου κλέψουν τη χαρά, την ελπίδα και την πίστη μου για το αύριο. Είναι το χαμόγελο ενός ανθρώπου που πόνεσε, πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός. Στην πραγματικότητα η ιστορία μου μόλις αρχίζει!», καταλήγει στην ανάρτησή του.

