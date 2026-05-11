Survivor: Aναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση – Σοβαρό ατύχημα για παίκτη

Η τηλεοπτική μετάδοση του Survivor αναστέλλεται λόγω σοβαρού ατυχήματος παίκτη, όπως ανακοίνωσε ο ΣΚΑΪ.

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου λίγο πριν από την προγραμματισμένη προβολή του επεισοδίου, ο σταθμός εξέδωσε ανακοίνωση εξηγώντας ότι παίκτης που συμμετέχει στο ριάλιτι είχε σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο.

Ο ΣΚΑΪ εξέφρασε τη στήριξη και τη συμπαράστασή του προς τον ίδιο και την οικογένειά του. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι, αν και η παραγωγή του παιχνιδιού πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό την ευθύνη της Acun Medya, ο σταθμός παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του συμμετέχοντα και προτίθεται να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην ιατρική του φροντίδα, αλλά και στη διαδικασία αποκατάστασής του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του σταθμού:

«Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί. Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».

