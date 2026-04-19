Survivor: Απόψε το πάρτι της επανένωσης (Video)

Το πάρτι απόψε, Κυριακή 19 Απριλίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, έχει ως special guest τον Νίκο Κουρκούλη.

Για κάθε Survivor, το πάρτι της Ένωσης αποτελεί τον πρώτο στόχο, από την στιγμή που μπαίνουν στο παιχνίδι. Είναι ένα κομβικό σημείο του Survivor. Είναι η στιγμή που οι δύο ομάδες ενώνονται για να διασκεδάσουν μαζί.

Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οι δεκαπέντε Survivors που κατάφεραν να φτάσουν ως εδώ, θα απολαύσουν το μπάνιο τους και θα φορέσουν όμορφα ρούχα. Στη συνέχεια τους περιμένει ένα πλουσιοπάροχο, απολαυστικό γεύμα.

Η μεγάλη βραδιά ολοκληρώνεται με ένα μεγάλο πάρτι, με τον Νίκο Κουρκούλη και τον διαγωνισμό τραγουδιού μεταξύ των Survivors.

«Το γλέντι», «Θεσσαλονίκη μου» και «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί» είναι μερικά μόνο από τα τραγούδια που θα ερμηνεύουν. Απόψε, κάθε ερμηνεία των Survivors θα βαθμολογείται από μία κριτική επιτροπή, την οποία αποτελούν ο Νίκος Κουρκούλης, η Στεφανία Ρίζου και ο Γιώργος Λιανός.

