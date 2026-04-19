Τηλεθέαση Σαββάτου: Μάχη Χρηστίδου – Μάνεση στην πρωινή ζώνη, ποιος πήρε την πρωτιά

Τις πρωτιές της πρωινής ζώνης του Σαββάτου μοιράστηκαν στους πίνακες τηλεθέασης η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Νίκος Μάνεσης.

Σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις τηλεθέασης, το «Χαμογέλα και Πάλι» σημείωσε 16,5% στο δυναμικό κοινό και κατέκτησε την πρώτη θέση της πρωινής ζώνης, αφήνοντας πίσω το Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση με 11,9% και την εκπομπή ΣΚ Παρέα με 9,1%.

Στο γενικό σύνολο η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου ήρθε δεύτερη με 14,4%, ο Νίκος Μάνεσης πρώτος με 19,2% και η εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1 τρίτη με 7,1%.

