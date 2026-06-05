search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 12:35
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.06.2026 12:32

Αγόρασε στα Public τώρα το εισιτήριο σου για τις πιο αναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα

05.06.2026 12:32
Public_Tickets_Ιούνιος_1200x630

Στα Public και το Τickets.public.gr τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα. Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.

ΤΑΚΟΥΝΙΑ ΣΤΟΝ ΒΑΛΤΟ – ΤΑΡΑΤΣΑ ΛΑΜΠΕΤΗ

Από 2 Ιουνίου

Θέατρο Λαμπέτη

Μια ποπ πολύχρωμη κωμωδία για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής (και όχι μόνο).

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/summer/takounia-ston-balto

Του αγοριού απέναντι

Από 5 Ιουνίου

Θέατρο Άλσος

Το καλοκαίρι του 2026 ξεκινά με άρωμα Αιγαίου, νοσταλγία και πολύ γέλιο! Οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο τους μιούζικαλ «Του Αγοριού Απέναντι»,

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/summer/tou-agoriou-apenanti

MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ

17 Ιουνίου

Tae Kwon Do

Τα Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ σηματοδοτούν την έναρξη του καλοκαιριού στην Ελλάδα. 

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/mad-vma-2026

Λυσιστράτη – Μια ξεκαρδιστική όπερα

12 &13 Ιουνίου

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Στο έργο, οι γυναίκες καταλαμβάνουν την Ακρόπολη –όπου βρίσκεται το δημόσιο ταμείο– για να παραλύσουν την πολεμική μηχανή των ανδρών.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/lysistrati-mia-ksekardistiki-opera

DANCE CLUB OREOKASTRO: MUSICAL NIGHTS

20 Ιουνίου

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 

Μια βραδιά όλα τα μιούζικα.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/dance-club-oreokastro-musical-nights

Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις παραστάσεις και να αποκτήσεις το εισιτήριό σου στο https://tickets.public.gr/και σε όλα τα καταστήματα Public

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Public_Tickets_Ιούνιος_1200x630
ADVERTORIAL

Αγόρασε στα Public τώρα το εισιτήριο σου για τις πιο αναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα

drone-ekriksi-roumania
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Έκρηξη θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωστάντζα – (Video)

COSMOTE TELEKOM anakyklosi syskevon

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Με την ανακύκλωση συσκευών η COSMOTE TELEKOM συμβάλλει στην προστασία των ελληνικών θαλασσών

rosalia-new-
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Rosalia ανέβαλε συναυλίες στις ΗΠΑ λόγω οικογενειακής έκτακτης ανάγκης

ellada-europi.jpg
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πράσινο φως από ESM στην Ελλάδα για την πρόωρη εξόφληση 6,95 δισ. ευρώ από το πρώτο Μνημόνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η στιγμή που ιδιοκτήτης σπιτιού επιτίθεται σε επίδοξους διαρρήκτες – Τους κυνήγησε με ρόπαλο, σκληρές εικόνες

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή

dendias- papastavrou- siakantaris – santseth – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το Μαξίμου κόβει τoν «αέρα» Δένδια, το λάθος Παπασταύρου με το χωροταξικό, η δυσφορία Σιακαντάρη, το επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και το παράδειγμα Σάντσεθ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 12:35
Public_Tickets_Ιούνιος_1200x630
ADVERTORIAL

Αγόρασε στα Public τώρα το εισιτήριο σου για τις πιο αναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα

drone-ekriksi-roumania
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Έκρηξη θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωστάντζα – (Video)

COSMOTE TELEKOM anakyklosi syskevon
ADVERTORIAL

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Με την ανακύκλωση συσκευών η COSMOTE TELEKOM συμβάλλει στην προστασία των ελληνικών θαλασσών

1 / 3