Αγόρασε στα Public τώρα το εισιτήριο σου για τις πιο αναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα

Στα Public και το Τickets.public.gr τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα. Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.

ΤΑΚΟΥΝΙΑ ΣΤΟΝ ΒΑΛΤΟ – ΤΑΡΑΤΣΑ ΛΑΜΠΕΤΗ

Από 2 Ιουνίου

Θέατρο Λαμπέτη

Μια ποπ πολύχρωμη κωμωδία για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής (και όχι μόνο).

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/summer/takounia-ston-balto

Του αγοριού απέναντι

Από 5 Ιουνίου

Θέατρο Άλσος

Το καλοκαίρι του 2026 ξεκινά με άρωμα Αιγαίου, νοσταλγία και πολύ γέλιο! Οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο τους μιούζικαλ «Του Αγοριού Απέναντι»,

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/summer/tou-agoriou-apenanti

MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ

17 Ιουνίου

Tae Kwon Do

Τα Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ σηματοδοτούν την έναρξη του καλοκαιριού στην Ελλάδα.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/mad-vma-2026

Λυσιστράτη – Μια ξεκαρδιστική όπερα

12 &13 Ιουνίου

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Στο έργο, οι γυναίκες καταλαμβάνουν την Ακρόπολη –όπου βρίσκεται το δημόσιο ταμείο– για να παραλύσουν την πολεμική μηχανή των ανδρών.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/lysistrati-mia-ksekardistiki-opera

DANCE CLUB OREOKASTRO: MUSICAL NIGHTS

20 Ιουνίου

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης

Μια βραδιά όλα τα μιούζικα.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/dance-club-oreokastro-musical-nights

Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις παραστάσεις και να αποκτήσεις το εισιτήριό σου στο https://tickets.public.gr/και σε όλα τα καταστήματα Public