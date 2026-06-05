Αγόρασε στα Public τώρα το εισιτήριο σου για τις πιο αναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα

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Στα Public και το Τickets.public.gr τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα. Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.
ΤΑΚΟΥΝΙΑ ΣΤΟΝ ΒΑΛΤΟ – ΤΑΡΑΤΣΑ ΛΑΜΠΕΤΗ
Από 2 Ιουνίου
Θέατρο Λαμπέτη
Μια ποπ πολύχρωμη κωμωδία για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής (και όχι μόνο).
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/summer/takounia-ston-balto
Του αγοριού απέναντι
Από 5 Ιουνίου
Θέατρο Άλσος
Το καλοκαίρι του 2026 ξεκινά με άρωμα Αιγαίου, νοσταλγία και πολύ γέλιο! Οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο τους μιούζικαλ «Του Αγοριού Απέναντι»,
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/summer/tou-agoriou-apenanti
MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ
17 Ιουνίου
Tae Kwon Do
Τα Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ σηματοδοτούν την έναρξη του καλοκαιριού στην Ελλάδα.
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/mad-vma-2026
Λυσιστράτη – Μια ξεκαρδιστική όπερα
12 &13 Ιουνίου
Ωδείο Ηρώδου Αττικού
Στο έργο, οι γυναίκες καταλαμβάνουν την Ακρόπολη –όπου βρίσκεται το δημόσιο ταμείο– για να παραλύσουν την πολεμική μηχανή των ανδρών.
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/lysistrati-mia-ksekardistiki-opera
DANCE CLUB OREOKASTRO: MUSICAL NIGHTS
20 Ιουνίου
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης
Μια βραδιά όλα τα μιούζικα.
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/dance-club-oreokastro-musical-nights
Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις παραστάσεις και να αποκτήσεις το εισιτήριό σου στο https://tickets.public.gr/και σε όλα τα καταστήματα Public
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
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